https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/azerbaycan-bricse-resmi-basvuruda-bulundu-1087028324.html
Azerbaycan, BRICS'e resmi başvuruda bulundu
Azerbaycan, BRICS'e resmi başvuruda bulundu
Sputnik Türkiye
Azerbaycan, pazartesi günü gerçekleşen Putin - Aliyev görüşmesinin ardından BRICS'e resmi başvuruda bulundu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T23:18+0300
2024-08-19T23:18+0300
2024-08-19T23:54+0300
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azerbaycan
brics
rusya
ilham aliyev
vladimir putin
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Pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev görüşmesinin ardından, Azerbaycan, BRICS'e resmi olarak başvuruda bulundu.Azerbaycan'ın BRICS'e yaptığı başvuru, BRICS'in resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-ve-aliyev-bakude-bir-araya-geldi-1087001003.html
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azerbaycan, brics, rusya, ilham aliyev, vladimir putin
azerbaycan, brics, rusya, ilham aliyev, vladimir putin
Azerbaycan, BRICS'e resmi başvuruda bulundu
23:18 19.08.2024 (güncellendi: 23:54 19.08.2024)
Azerbaycan, pazartesi günü gerçekleşen Putin - Aliyev görüşmesinin ardından BRICS'e resmi başvuruda bulundu.
Pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev görüşmesinin ardından, Azerbaycan, BRICS'e resmi olarak başvuruda bulundu.
Azerbaycan'ın BRICS'e yaptığı başvuru, BRICS'in resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.