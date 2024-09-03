https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/azerbaycandan-avrupa-birligine-cagri-icislerimize-karismaktan-vazgecin-1087604881.html
Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni Bakü'nün içişlerine karışmaktan vazgeçmeye... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T19:55+0300
2024-09-03T19:55+0300
2024-09-03T19:55+0300
dünya
azerbaycan
azerbaycan dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr)
peter stano
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakü'nün Avrupa Birliği'ni Azerbaycan'ın içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdığını dile getirdi.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano Azerbaycan'da yapılan olağanüstü parlamento seçimlerini eleştirmiş ve seçimlerin rekabetten yoksun ve kısıtlayıcı bir siyasi ortamda yapıldığını iddia etmişti.Hacızade yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-baris-anlasmasiyla-ve-bolgeye-kalici-baris-gelmesiyle-1087472204.html
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azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), peter stano
azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), peter stano
Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni Bakü'nün içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakü'nün Avrupa Birliği'ni Azerbaycan'ın içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdığını dile getirdi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano Azerbaycan'da yapılan olağanüstü parlamento seçimlerini eleştirmiş ve seçimlerin rekabetten yoksun ve kısıtlayıcı bir siyasi ortamda yapıldığını iddia etmişti.
Hacızade yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin olumsuz sonuçlarını yineleyen Peter Stano'nun Azerbaycan'da yapılan parlamento seçimlerine ilişkin bu tür öznel ve önyargılı açıklamaları hukuka aykırıdır. Azerbaycan'daki seçimler ülkenin anayasası ve yasalarına tamamen uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği yetkililerini, Azerbaycan'ın içişlerine müdahale etmelerinin anlamsızlığını fark etmeye ve üye devletlerinin iç sorunlarına odaklanmaya çağırıyoruz.