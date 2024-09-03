https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/azerbaycandan-avrupa-birligine-cagri-icislerimize-karismaktan-vazgecin-1087604881.html

Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'

Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı: 'İçişlerimize karışmaktan vazgeçin'

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni Bakü'nün içişlerine karışmaktan vazgeçmeye... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T19:55+0300

2024-09-03T19:55+0300

2024-09-03T19:55+0300

dünya

azerbaycan

azerbaycan dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr)

peter stano

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080520483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a8ba7fef841e13fa76ab79fd0fffcc0.jpg

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakü'nün Avrupa Birliği'ni Azerbaycan'ın içişlerine karışmaktan vazgeçmeye çağırdığını dile getirdi.Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano Azerbaycan'da yapılan olağanüstü parlamento seçimlerini eleştirmiş ve seçimlerin rekabetten yoksun ve kısıtlayıcı bir siyasi ortamda yapıldığını iddia etmişti.Hacızade yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-baris-anlasmasiyla-ve-bolgeye-kalici-baris-gelmesiyle-1087472204.html

azerbaycan

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), peter stano