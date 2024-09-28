https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/irakta-nasrallahin-olmesi-uzerine-3-gunluk-yas-ilan-edildi--1088556015.html
Irak’ta Nasrallah’ın ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi
Irak’ta Nasrallah’ın ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Irak'ta israil saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için yas ilan edildi. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:01+0300
2024-09-28T16:01+0300
2024-09-28T16:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
israil ordusu
israil ordusu (idf)
hasan nasrallah
hizbullah lideri hasan nasrallah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088519858_31:0:2342:1300_1920x0_80_0_0_5bee3fe1204ecbcb20bfa9b201d6cf7c.jpg
Irak'ta, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hizbullah-da-dogruladi-orgut-lideri-hasan-nasrallah-israil-saldirisinda-olduruldu--1088552667.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088519858_320:0:2053:1300_1920x0_80_0_0_7bff8d72ed00cd65dab0dad89b4e5d58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset), israil ordusu, israil ordusu (idf), hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah
Irak’ta Nasrallah’ın ölmesi üzerine 3 günlük yas ilan edildi
Irak'ta israil saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için yas ilan edildi.
Irak'ta, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.
Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.