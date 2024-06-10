https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/avrupa-birliginde-kriz-gecesi-belcika-basbakani-de-croo-da-istifa-etti--1084668542.html
Avrupa Birliği'nde kriz gecesi: Belçika Başbakanı De Croo da istifa etti
Avrupa Birliği'nde kriz gecesi: Belçika Başbakanı De Croo da istifa etti
Sputnik Türkiye
Belçika Başbaşkanı Alexander De Croo, Avrupa Parlamentosu seçimlerdeki facia oy oranı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T00:07+0300
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Avrupa Parlamentosu'nda sağın yükselişi Avrupa'da yeni bir krize yol açabilir. Fransa lideri Macron'un Le Pen'in partisine karşı ağır yenilgisi ardından meclisi feshettiği duyurdu. Ardından da Belçika Başbakanı De Croo, bu gece istifa ettiğini açıkladı. Alexandre De Croo, Avrupa seçimlerinde partisi Flaman Liberalleri ve Demokratlar'ın (Open Vld) yenilgisinin ardından istifasını açıkladı. De Croo, "Yarın başbakanlıktan istifa edeceğim" dedi. Şu ana kadar oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı ve Open Vld'nin şu anda federal seçimlerde oyların yüzde 5,9'unu aldığı görüldü. Ne olmuştu? Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede hem aşırı sağın hem de radikal solun yükselişte olduğu bir ortamda, bu sabah ulusal ve Avrupa seçimlerinde oy kullanmıştı. Son kamuoyu yoklamaları, ufukta yeni bir 'baş ağrısının' göründüğünü göstermişti. Oy verdikten sonra açıklama yapan Başbakan De Croo, "Her seçim önemlidir ve her seçimde insanlar bunun şimdiye kadarki en önemli seçim olduğunu söyleyecektir. Ama bence gerçekten de Avrupa'da ve Belçika dahil bütün ülkelerde bir dönüm noktasındayız” demişti.Flaman milliyetçisi iki partinin Flandre'de en yüksek oy oranına ulaşması beklenirken, Flandre'nin bağımsızlığını savunan aşırı sağcı Vlaams Belang'ın, oyların yüzde 25'inden fazlasını alması bekleniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fransa-cumhurbaskani-emmanuel-macron-ulusal-meclisin-feshedildigini-duyurdu--1084667511.html
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ab, belçika, avrupa, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa konseyi parlamenter meclisi, avrupa parlamentosu seçimleri
ab, belçika, avrupa, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa konseyi parlamenter meclisi, avrupa parlamentosu seçimleri
Avrupa Birliği'nde kriz gecesi: Belçika Başbakanı De Croo da istifa etti
00:07 10.06.2024 (güncellendi: 00:15 10.06.2024)
Belçika Başbaşkanı Alexander De Croo, Avrupa Parlamentosu seçimlerdeki facia oy oranı nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Avrupa Parlamentosu'nda sağın yükselişi Avrupa'da yeni bir krize yol açabilir. Fransa lideri Macron'un Le Pen'in partisine karşı ağır yenilgisi ardından meclisi feshettiği duyurdu. Ardından da Belçika Başbakanı De Croo, bu gece istifa ettiğini açıkladı.
Alexandre De Croo, Avrupa seçimlerinde partisi Flaman Liberalleri ve Demokratlar'ın (Open Vld) yenilgisinin ardından istifasını açıkladı. De Croo, "Yarın başbakanlıktan istifa edeceğim" dedi.
Şu ana kadar oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı ve Open Vld'nin şu anda federal seçimlerde oyların yüzde 5,9'unu aldığı görüldü.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede hem aşırı sağın hem de radikal solun yükselişte olduğu bir ortamda, bu sabah ulusal ve Avrupa seçimlerinde oy kullanmıştı.
Son kamuoyu yoklamaları, ufukta yeni bir 'baş ağrısının' göründüğünü göstermişti.
Oy verdikten sonra açıklama yapan Başbakan De Croo, "Her seçim önemlidir ve her seçimde insanlar bunun şimdiye kadarki en önemli seçim olduğunu söyleyecektir. Ama bence gerçekten de Avrupa'da ve Belçika dahil bütün ülkelerde bir dönüm noktasındayız” demişti.
Flaman milliyetçisi iki partinin Flandre'de en yüksek oy oranına ulaşması beklenirken, Flandre'nin bağımsızlığını savunan aşırı sağcı Vlaams Belang'ın, oyların yüzde 25'inden fazlasını alması bekleniyordu.