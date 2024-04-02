https://sputniknews.com.tr/20240402/yunan-adalarina-kapida-vize-donemi-basladi-1082375056.html

Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı

Yunan adalarına kapıda vize dönemi başladı

Sputnik Türkiye

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması bugünden itibaren başladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T10:41+0300

2024-04-02T10:41+0300

2024-04-02T10:41+0300

dünya

yunanistan

adalar

12 ada

meis

kastellorizo (meis) adası

turist

türkiye

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Türkiye'nin hemen sınırındaki Yunan adalarına günübirlik gitmeyi sağlayan kapıda vize uygulaması bugün itibariyle başladı. 10 Yunan adasında geçerli olacak uygulama kapmasında Türk vatandaşları, 60 euro ödeyerek bir haftaya kadar adaları ziyaret edebilecek. Girişte pasaport kontrolü ve parmak izi kaydı alınacağı da belirtiliyor. Normalde Yunan adalarına günübirlik gitmek için Schengen vizesi gerekiyor.Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen’e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek.Hangi adalar dahil olacak?Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının Haziran ayında başlatılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240312/yunan-adalarina-vize-muafiyeti-schengen-engeline-takildi-sinirli-olacak-diyerek-tarih-verdi-1081609440.html

yunanistan

meis

kastellorizo (meis) adası

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Sputnik Türkiye

yunanistan, adalar, 12 ada, meis, kastellorizo (meis) adası, turist, türkiye