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Hamas lideri Haniye suikast sonucu öldürüldü: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı
Hamas lideri Haniye suikast sonucu öldürüldü: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı
Sputnik Türkiye
Hamas Lideri Haniye Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. İran konuyla alakalı soruşturma başlatıp Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplarken... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye

Hamas lideri Haniye suikast sonucu öldürüldü: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı

06:44 31.07.2024 (güncellendi: 08:35 31.07.2024)
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Hamas Lideri Haniye Tahran'da uğradığı suikastte öldürüldü. İran konuyla alakalı soruşturma başlatıp Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplarken, taraflardan ve diğer ülkelerden de açıklamalar gelmeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili son gelişmeler Sputnik'in canlı haber akışında:
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı. Açıklama
İran Devrim Muhafızları'ndan geldi:
"Haniye ve koruması Tahran'da suikaste uğradı"
Hamas hareketi, İsmail Heniyye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Suikastın arkasında kimin olduğu henüz resmi olarak saptanmasa da Hamas, İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Soruşturma başladı

İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:

"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"

İsmail Haniye kimdir?

İsmail Haniye Hamas'ın genel lideri olarak kabul edilmektedir ve 1980'den beri hareketin önde gelen bir üyesidir. Kısa bir süre Filistin başbakanı olarak görev yaptı; 2006 yılında atandı, ancak bir yıl sonra Hamas'ın bir hafta süren ölümcül şiddet olaylarında rakip El Fetih Partisi'ni Gazze Şeridi'nden çıkarmasının ardından görevden alındı.
2017'de Hamas'ın siyasi bürosunun başına seçildi ve ABD Dışişleri Bakanlığı 2018'de İsrail'i desteklemek için kendisini terörist olarak tanımladı. Haniye son birkaç yıldır Katar'da yaşamaktaydı.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Haniye'nin öldürülmesine ilişkin İsrail'den ilk açıklama: 'Dünya daha iyi bir yer oldu'
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09:56 31.07.2024
Hamas: Tüm sorumluluk hem İsrail hem de ABD'ye ait, bu suçun bedelini çok ağır ödeyecekler
Sputnik'e demeç veren Hamas'ın Lübnan Basınla İlişkiler Sorumlusu Mahmud Taha, İsrail ordusunun Hamas lideri Haniye'ye yönelik operasyonu ABD'den yeşil ışık aldıktan sonra gerçekleştirdiğini ve tüm sorumluluğun hem İsrail'e hem de ABD'ye ait olduğunu belirtti.

İsrail'in Haniye suikastini Hamas'a baskı yapmak ve müzakerelerde kendi şartlarına uymaya zorlamak için gerçekleştirdiğini söyleyen Taha, İsrail ordusunun bu suçun bedelini çok ağır ödeyeceği uyarısında bulundu.

Haniye'nin öldürülmesinin yalnızca hareketin saldırganlığa direnme kararlılığını güçlendireceği ve Hamas'ın İsrail'e karşı direnişe verdiği desteği zayıflatmayacağı mesajını gönderen Taha, "Liderlerimizin öldürülmesi geçmişte bizi hiçbir zaman durdurmadı" diye anımsattı.

Haniye suikastine yanıt vermek için tüm seçenek ve senaryoların masada olduğunu anlatan Taha, "Beyrut'a saldırı da dahil yaşanan gelişmeler, başlatılmasından Washington'un da sorumlu olacağı geniş çaplı bir bölgesel savaşa yol açabilir. Filistinlilere birlik çağrısında bulunuyoruz, Siyonist düşman yalnızca güç dilinden anlıyor ve sert bir direnişle karşılık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
09:39 31.07.2024
İsrail ABD baryak ve Filistin Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
DÜNYA
Haniye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
09:10
09:25 31.07.2024
İsrail'in kuzeyi tüm uçuşlara kapatıldı
İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'da yaşanan saldırıların ardından artan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren kuzeydeki hava sahası 24 saat boyunca uçuşlara kapalı olacak.
Hava sahası kapatıldı, karayolları açık
Uçuş yasağının 24 saat süreceği belirtilirken, bölgedeki kara yollarında herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi. İsrail'in bu kararı, bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle aldığı bildirildi.
Lübnan ve İran'daki saldırılar
İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü açıklamıştı. Bu sabah ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetti.
Bu gelişmeler, Ortadoğu'da tansiyonu yükseltirken, İsrail'in aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.
09:09 31.07.2024
Haniye suikastiyle ilgili ilk detaylar
İran merkezli Fars haber ajansı, Hamas lideri Haniye'nin yerel saatle gece 02.00 sularında öldürüldüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılan Haniye'nin Tahran'ın kuzeyindeki özel askeri rezidanslardan birinde bulunduğunu aktaran Fars, Hamas liderinin kaldığı yerin havadan fırlatılan havan mermisiyle vurulduğunun altını çizdi.

Fars, şu an olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve çok kısa zamanda yeni detayların ortaya çıkacağını da ekledi.
08:50 31.07.2024
Haniye’nin yardımcısı: ‘Cevapsız kalmayacak’
Filistinli El-Aksa televizyonunun aktardığına göre, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, “Haniye'ye yönelik suikast korkakça bir eylem, cevapsız kalmayacak” diye konuştu.
08:35 31.07.2024
İran Dışişleri: Haniye’nin ölümü Filistinlilerle bağlarımızı güçlendirecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Şehit kardeşimiz İsmail Haniye'nin iman uğruna Tahran'da hayatını kaybetmesi, İran İslam Cumhuriyeti, sevgili Filistin ve direniş arasındaki derin ve kopmaz bağı daha da güçlendirecek” açıklamasında bulundu.
08:26 31.07.2024
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘bu bir siyasi suikast’ dedi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sputnik’e açıklamasında, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte öldürülmesiyle ilgili şu yorumda bulundu:
Tüm bunlar hiç iyi değil. Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikast ve gerilimi daha da tırmandıracak.
Bogdanov, bu olayın Doha’daki müzakere süreci üzerinde çok olumsuz etkisi olacağını söyledi.
08:25 31.07.2024
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı: Haniye suikastına yanıt verme stratejisi görüşülüyor
Hamas hareketinin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkenin Dini Lideri Ali Hamaney'in ikametgahında acil bir toplantı düzenliyor.
Toplantıya İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı Kudüs özel kuvvetleri komutanı da normalde olmaması gereken bir düzeyde toplantıya katılıyor.
08:15 31.07.2024
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesini kınadı
08:17
08:15 31.07.2024
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
DÜNYA
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den sert tepki: Savaşı yayma hedefi taşıyor
08:10
08:03 31.07.2024
Rus Senatör Kosaçev: Ortadoğu'da karşılıklı nefret tırmanışı bekleniyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Telegram hesabından, İsrail’in Beyrut ve Tahran saldırılarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
İsrail’in Beyrut ve Tahran’daki Hizbullah ve Hamas tesislerine düzenlediği ve bu hareketlerin üst düzey liderlerini öldürdüğü (ya da öldürmüş olabileceği) bildirilen saldırılar, terör tehdidinin ortadan kaldırılması değil, dünya genelinde İsrail karşıtı direnişin kaçınılmaz olarak güçlenmesini sağlayacak. Ortadoğu’yu ani karşılıklı nefret tırmanışı bekliyor.
Koçasev, “Bölgede, çatışmanın en zor dönemi başlıyor” diye ekledi.
07:53 31.07.2024
Filistinli gruplardan yapılan açıklamada: Tahran'da Haniye suikastının ardından genel grev ve kitlesel gösteri çağrısında bulunuyoruz
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