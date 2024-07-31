Hamas lideri Haniye suikast sonucu öldürüldü: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı. Açıklama
İran Devrim Muhafızları'ndan geldi:
"Haniye ve koruması Tahran'da suikaste uğradı"
Hamas hareketi, İsmail Heniyye’nin bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Suikastın arkasında kimin olduğu henüz resmi olarak saptanmasa da Hamas, İsmail Heniyye’nin Tahran’da öldürüldüğü saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.
Soruşturma başladı
İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:
"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"
İsmail Haniye kimdir?
İsmail Haniye Hamas'ın genel lideri olarak kabul edilmektedir ve 1980'den beri hareketin önde gelen bir üyesidir. Kısa bir süre Filistin başbakanı olarak görev yaptı; 2006 yılında atandı, ancak bir yıl sonra Hamas'ın bir hafta süren ölümcül şiddet olaylarında rakip El Fetih Partisi'ni Gazze Şeridi'nden çıkarmasının ardından görevden alındı.
2017'de Hamas'ın siyasi bürosunun başına seçildi ve ABD Dışişleri Bakanlığı 2018'de İsrail'i desteklemek için kendisini terörist olarak tanımladı. Haniye son birkaç yıldır Katar'da yaşamaktaydı.