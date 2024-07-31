Hamas lideri Haniye suikast sonucu öldürüldü: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı

Hamas: Tüm sorumluluk hem İsrail hem de ABD'ye ait, bu suçun bedelini çok ağır ödeyecekler

Sputnik'e demeç veren Hamas'ın Lübnan Basınla İlişkiler Sorumlusu Mahmud Taha, İsrail ordusunun Hamas lideri Haniye'ye yönelik operasyonu ABD'den yeşil ışık aldıktan sonra gerçekleştirdiğini ve tüm sorumluluğun hem İsrail'e hem de ABD'ye ait olduğunu belirtti.



İsrail'in Haniye suikastini Hamas'a baskı yapmak ve müzakerelerde kendi şartlarına uymaya zorlamak için gerçekleştirdiğini söyleyen Taha, İsrail ordusunun bu suçun bedelini çok ağır ödeyeceği uyarısında bulundu.



Haniye'nin öldürülmesinin yalnızca hareketin saldırganlığa direnme kararlılığını güçlendireceği ve Hamas'ın İsrail'e karşı direnişe verdiği desteği zayıflatmayacağı mesajını gönderen Taha, "Liderlerimizin öldürülmesi geçmişte bizi hiçbir zaman durdurmadı" diye anımsattı.



Haniye suikastine yanıt vermek için tüm seçenek ve senaryoların masada olduğunu anlatan Taha, "Beyrut'a saldırı da dahil yaşanan gelişmeler, başlatılmasından Washington'un da sorumlu olacağı geniş çaplı bir bölgesel savaşa yol açabilir. Filistinlilere birlik çağrısında bulunuyoruz, Siyonist düşman yalnızca güç dilinden anlıyor ve sert bir direnişle karşılık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.