https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/yeni-zelandaya-ait-gemi-batti-ulke-2-dunya-savasindan-beri-ilk-kez-bir-gemiyi-kaybetti-1088900349.html
Yeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybetti
Yeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybetti
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait HMNZS Manawanui adlı gemi, Samoa kıyılarında karaya oturmasının ardından alev alarak battı. Samoalı yetkililer muhtemel... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:59+0300
2024-10-07T09:59+0300
2024-10-07T09:59+0300
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yeni zelanda
samoa
güney yarım küre
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gemi
2. dünya savaşı
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Yeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait bir gemi, Samoa kıyılarında karaya oturdu. 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir gemisini kaybeden Yeni Zelanda'nın uzman dalış ve okyanus görüntüleme gemisi olan HMNZS Manawanui, Cumartesi gecesi resif araştırması yaparken sorun yaşadığı bildirildi.Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, yaptıkları açıklamada, geminin alabora olmadan önce alev aldığını, içindeki 75 kişinin tamamının Pazar erken saatlerde gemiden tahliye edildiğini açıkladı. Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, karaya oturmanın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.Sert rüzgarlı havada meydan gelen bu olayda yetkililer, bölgenin 1987'den beri araştırılmadığı söylüyor.Savunma Bakanı Judith Collins, gemide çok fazla yakıt olduğuna ve olası çevresel etkiyi değerlendirmeye yönelik çaba sarf edeceklerini ve sızıntı olması durumunda 'önceliklerinin sızıntıyı kontrol altına alma olacağını' açıkladı.Samoalı yetkililer ise muhtemel petrol sızıntısı konusunda Yeni Zelanda'yı uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/halk-plaja-gelen-turistlere-dev-vapur-surprizi-1088878704.html
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güney yarım küre
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yeni zelanda, samoa, güney yarım küre, büyük okyanus, gemi, 2. dünya savaşı
yeni zelanda, samoa, güney yarım küre, büyük okyanus, gemi, 2. dünya savaşı
Yeni Zelanda'ya ait gemi battı: Ülke, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir gemiyi kaybetti
Yeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait HMNZS Manawanui adlı gemi, Samoa kıyılarında karaya oturmasının ardından alev alarak battı. Samoalı yetkililer muhtemel petrol sızıntısı konusunda Yeni Zelanda'yı uyardı. Yeni Zelanda donanmasındaki dokuz gemiden biri olan bu gemi, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana denizde kaybettiği ilk gemi.
Yeni Zelanda Kraliyet Donanmasına ait bir gemi, Samoa kıyılarında karaya oturdu.
2.Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir gemisini kaybeden Yeni Zelanda'nın uzman dalış ve okyanus görüntüleme gemisi olan HMNZS Manawanui, Cumartesi gecesi resif araştırması yaparken sorun yaşadığı bildirildi.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, yaptıkları açıklamada, geminin alabora olmadan önce alev aldığını, içindeki 75 kişinin tamamının Pazar erken saatlerde gemiden tahliye edildiğini açıkladı. Olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, karaya oturmanın neden kaynaklandığını bilmediklerini söyledi.
Sert rüzgarlı havada meydan gelen bu olayda yetkililer, bölgenin 1987'den beri araştırılmadığı söylüyor.
Savunma Bakanı Judith Collins, gemide çok fazla yakıt olduğuna ve olası çevresel etkiyi değerlendirmeye yönelik çaba sarf edeceklerini ve sızıntı olması durumunda 'önceliklerinin sızıntıyı kontrol altına alma olacağını' açıkladı.
Samoalı yetkililer ise muhtemel petrol sızıntısı konusunda Yeni Zelanda'yı uyardı.