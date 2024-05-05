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Çin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Paris’e geldi
Çin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Paris’e geldi
Sputnik Türkiye
Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiği üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Fransa resmi ziyareti başlamış oldu. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T18:36+0300
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Çin lideri, Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.Bu ziyaret, Şi Cinping’in 5 yıl aradan sonra Fransa’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden bildirildiği üzere Çin liderinin ziyareti, ‘iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2023’te düzenlediği Pekin ziyaretinin ardından gerçekleşti’.Daha önce Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Elysee Sarayı’na atıfta bulunarak Çin liderinin ‘diğer konuların yanı sıra Macron ile Ukrayna’daki çatışmayı da görüşmek üzere’ 6-7 Mayıs’ta Fransa’yı ziyaret edeceğini, ardından Fransız liderin Çin’li mevkidaşına ‘daha özel bir toplantı için’ Fransa’nın güneybatısındaki Occitania bölgesine (Üst Pireneler) yapacağı gezide eşlik edeceğini bildirmişti.Bloomberg ajansı ise Macron’un, Şi’nin Fransa ziyareti sırasında kendisiyle kişisel bağlarını derinleştirmeye ve Çin liderini Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkilemeye ikna etmeye çalışacağını bildirmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise daha önce yaptığı açıklamada Şi Cinping’in Macron ile Çin’in Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı ilgi teşkil eden uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını açıklamıştı.Çin liderinin Fransa’nın ardından Avrupa turuna Sırbistan ve Macaristan ziyaretleri ile devam etmesi bekleniyor.
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çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, ab, ursula von der leyen, sırbistan, macaristan, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
çin, şi cinping, fransa, emmanuel macron, ab, ursula von der leyen, sırbistan, macaristan, ukrayna krizi, rusya, vladimir putin

Çin lideri Şi Cinping 5 yıl aradan sonra ilk kez Paris’e geldi

18:36 05.05.2024 (güncellendi: 18:51 05.05.2024)
© AP Photo / Jeff ChiuÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
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Çin Merkez Televizyonu’nun bildirdiği üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Fransa resmi ziyareti başlamış oldu.
Çin lideri, Fransa ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.
Bu ziyaret, Şi Cinping’in 5 yıl aradan sonra Fransa’ya yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden bildirildiği üzere Çin liderinin ziyareti, ‘iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümüne denk gelecek şekilde zamanlandı ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2023’te düzenlediği Pekin ziyaretinin ardından gerçekleşti’.
Daha önce Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Elysee Sarayı’na atıfta bulunarak Çin liderinin ‘diğer konuların yanı sıra Macron ile Ukrayna’daki çatışmayı da görüşmek üzere’ 6-7 Mayıs’ta Fransa’yı ziyaret edeceğini, ardından Fransız liderin Çin’li mevkidaşına ‘daha özel bir toplantı için’ Fransa’nın güneybatısındaki Occitania bölgesine (Üst Pireneler) yapacağı gezide eşlik edeceğini bildirmişti.
Bloomberg ajansı ise Macron’un, Şi’nin Fransa ziyareti sırasında kendisiyle kişisel bağlarını derinleştirmeye ve Çin liderini Ukrayna’daki çatışma bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkilemeye ikna etmeye çalışacağını bildirmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien ise daha önce yaptığı açıklamada Şi Cinping’in Macron ile Çin’in Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin yanı sıra karşılıklı ilgi teşkil eden uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını açıklamıştı.
Çin liderinin Fransa’nın ardından Avrupa turuna Sırbistan ve Macaristan ziyaretleri ile devam etmesi bekleniyor.
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