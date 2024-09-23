https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ohal-ilan-etti-1088352822.html

İsrail OHAL ilan etti

İsrail OHAL ilan etti

Sputnik Türkiye

Lübnan'a hava saldırıları sürerken İsrail hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv yönetimi OHAL durumunun 30 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T21:04+0300

2024-09-23T21:04+0300

2024-09-23T21:13+0300

dünya

son dakika

ohal

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/13/1088188806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_923c3158f036db86bf74ef84d0b4e7e5.png

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine İsrail hükümetinin ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle OHAL ilan edilmesini kabul etti.Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı. Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.İsrail bin 100 hedefe havadan saldırdığını duyurduİsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü bin 100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, bin 400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, ohal, israil