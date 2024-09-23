https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-ohal-ilan-etti-1088352822.html
İsrail OHAL ilan etti
İsrail OHAL ilan etti
Sputnik Türkiye
Lübnan'a hava saldırıları sürerken İsrail hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv yönetimi OHAL durumunun 30 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T21:04+0300
2024-09-23T21:04+0300
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İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine İsrail hükümetinin ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle OHAL ilan edilmesini kabul etti.Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı. Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.İsrail bin 100 hedefe havadan saldırdığını duyurduİsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü bin 100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, bin 400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html
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son dakika, ohal, israil
İsrail OHAL ilan etti
21:04 23.09.2024 (güncellendi: 21:13 23.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Lübnan'a hava saldırıları sürerken İsrail hükümeti olağanüstü hal ilan etti. Tel Aviv yönetimi OHAL durumunun 30 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.
İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin genişletilmiş siyasi ve daraltılmış güvenlik kabineleri toplantıları başladı.
İsrail'in gün boyunca hava saldırıları düzenlediği Lübnan'dan roketlerle karşılık verilmesi üzerine İsrail hükümetinin ülke genelinde 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.
Kabine toplantısında bakanlar, telekonferans yöntemiyle OHAL ilan edilmesini kabul etti.
Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki kenti Hayfa'da saldırı alarmları çaldı. Bölgede isabet eden bir rokete ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
İsrail bin 100 hedefe havadan saldırdığını duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü bin 100 noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Savaş uçaklarının 650 sorti yaptığını aktaran İsrail ordusu, bin 400'den fazla bomba atıldığı bilgisini paylaştı.