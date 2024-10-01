İran İsrail'e füze saldırısını başlattı

İran'ın, İsrail'e doğru yüzlerce füze ateşlemesinin ardından füze saldırısının ikinci dalgası başladı. İsrail'e füze saldırısı emrini İran'ın dini lideri Hamaney'in verdiği iddia edildi. Biden, İsrail'e yardım etmeleri için ABD askerlerine emir verdi.
İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini açıkladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. Tüm sivillerin sığınaklarda olduğu açıklandı.
İran saldırıları doğruladı
İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” dedi.
İran İsrail şehirlerine eş zamanlı 100 füze ateşledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada tüm sivillerin sığınaklarda olduğu belirtildi. Şehirlerde sirenler çalmaya başladı.
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20:40 01.10.2024
İsrail İran'a karşılık vereceğini duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari “İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.
20:39 01.10.2024
Saldırıların ikinci dalgası başladı
İran'ın ILNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ikinci dalgası başladı.
20:24 01.10.2024
Irak, İsrail ve Ürdün hava sahasını kapattı
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından Irak, İsrail ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapattı.