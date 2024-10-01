İran İsrail'e füze saldırısını başlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
19:22
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
19:34
4 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
19:47
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
19:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
20:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
21:14
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
21:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iran-israile-fuze-saldirisini-baslatti-1088673078.html
İran İsrail'e füze saldırısını başlattı
İran İsrail'e füze saldırısını başlattı
Sputnik Türkiye
İran'ın, İsrail'e doğru yüzlerce füze ateşlemesinin ardından füze saldırısının ikinci dalgası başladı. İsrail'e füze saldırısı emrini İran'ın dini lideri... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T19:47+0300
2024-10-01T20:32+0300
dünya
iran
israil
israil-filistin
saldırı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088674912_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_b7e8fdec60b70cc8b5ecdeccb564563f.jpg
iran
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088674912_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_f1ad569f183fc8cd3ce0ac3820379a16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil son dakika, iran son dakika, füze, füze saldırısı, balistik füze, lübnan israil savaşı
israil son dakika, iran son dakika, füze, füze saldırısı, balistik füze, lübnan israil savaşı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı - Sputnik Türkiye

İran İsrail'e füze saldırısını başlattı

19:47 01.10.2024 (güncellendi: 20:32 01.10.2024)
Abone ol
İran'ın, İsrail'e doğru yüzlerce füze ateşlemesinin ardından füze saldırısının ikinci dalgası başladı. İsrail'e füze saldırısı emrini İran'ın dini lideri Hamaney'in verdiği iddia edildi. Biden, İsrail'e yardım etmeleri için ABD askerlerine emir verdi.
İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini açıkladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. Tüm sivillerin sığınaklarda olduğu açıklandı.

İran saldırıları doğruladı

İran devlet televizyonu, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarının başladığını duyurarak “Yüzlerce balistik füze İsrail hedeflerine ateşlendi” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” dedi.
İran İsrail şehirlerine eş zamanlı 100 füze ateşledi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada tüm sivillerin sığınaklarda olduğu belirtildi. Şehirlerde sirenler çalmaya başladı.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
20:40 01.10.2024
İsrail İran'a karşılık vereceğini duyurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari “İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.
20:39 01.10.2024
Saldırıların ikinci dalgası başladı
İran'ın ILNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ikinci dalgası başladı.
20:24 01.10.2024
Irak, İsrail ve Ürdün hava sahasını kapattı
İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından Irak, İsrail ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала