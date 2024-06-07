https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/danimarka-basbakani-frederiksene-saldiri-1084626634.html
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T23:33+0300
2024-06-07T23:33+0300
2024-06-08T00:04+0300
danimarka
dünya
mette frederiksen
saldırı
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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in saldırı sonunca yaralanıp yaralanmadığı hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı. Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230615/nato-isvecin-uyeligi-vilnius-zirvesine-kadar-mumkun-ama-garanti-degil-1072474844.html
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danimarka, mette frederiksen, saldırı
danimarka, mette frederiksen, saldırı
Danimarka Başbakanı Frederiksen'e saldırı
23:33 07.06.2024 (güncellendi: 00:04 08.06.2024)
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir adamın saldırısına uğrayarak darp edildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.
Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in saldırı sonunca yaralanıp yaralanmadığı hakkında detaylı bilgi vermezken, saldırganın tutuklandığını aktardı.
Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.
Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi
Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.