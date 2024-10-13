https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/kremlin-erdoganin-putine-gonderdigi-dogum-gunu-hediyesini-acikladi-1089176488.html

Kremlin, Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği doğum günü hediyesini açıkladı

Kremlin, Erdoğan'ın Putin'e gönderdiği doğum günü hediyesini açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in 7 Ekim'deki doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir vazo aldığı bildirildi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T13:29+0300

2024-10-13T13:29+0300

2024-10-13T13:57+0300

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doğum günü

hediye

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğum gününde güzel bir vazo hediye ettiğini belirtti.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Uşakov, Erdoğan'ın Putin'e doğum gününde ne hediye ettiğinin sorulması üzerine, "Güzel bir vazo olduğunu söyleyebilirim" yanıtını verdi.Erdoğan, Putin'i aramıştıCumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de 72 yaşına giren Putin'i arayarak tebrik etmişti.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre liderler, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı niteliğinden ve daha da yakın işbirliğine hazır olunmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi kapsamında baş başa görüşme yapma konusundaki mutabakatlarını teyit etmişti.Putin ve Erdoğan 23 Ekim'de Kazan'da görüşecekTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerinin iletilmesini rica eden Putin, Erdoğan'ı Kazan'a beklediğini dile getirerek kendisiyle 23 Ekim'de ikili bir görüşme yapacaklarını söylemişti.BRICS dönem başkanı Rusya, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.Zirvede Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvurunun da görüşülmesi bekleniyor.

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rusya, türkiye, kremlin, rus-türk ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, doğum günü, hediye