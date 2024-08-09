https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/paris-olimpiyatlarinda-skandal-madalyalar-1-haftada-bozuldu-1086675471.html

Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu

Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları bir skandala daha sahne oldu. Ödül kazanan sporcuların madalyalarının kalitesi bir hafta... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

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Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları spor karşılaşmalarından çok, yaşanan kötü olaylar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ise madalyalar gündem oldu.Ünlü kaykaycı Nyjah Huston, madalyasını aldıktan bir hafta sonra belirgin bir şekilde bozulduğunu açıkladı. Huston, sosyal medya hesabından "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ama biraz terli cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra..." notu ile yıpranmış madalyasını paylaştı.'Savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor'Ünlü kaykaycı Huston, X Oyunları'nda 12, Dünya Şampiyonaları'nda ise altı kez altın madalya kazandı. Altın madalya dışında dokuz gümüş ve dört bronz madalyası var. Huston "(Olimpiyat madalyaları) görünüşe göre düşündüğünüz kadar yüksek kalitede değiller. Kaba görünüyor. Bilmiyorum, olimpiyat madalyaları, kaliteyi biraz yükseltmeliyiz. Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin parçası madalyalardaFransa’da düzenlenen olimpiyatlarda verilen her madalyada Eyfel Kulesi'nin bir parçasını içeriyor. Madalyanın ortasında 18 gramlık bir altıgen yer alıyor ve arka tarafında zafer tanrıçası Nike bulunuyor.Paris Darphanesi olimpiyatlar için 2 bin 600 ve Paralimpik sporcuları için ise 2 bin 400 madalya üretti. Her biri yaklaşık 530 gram ağırlığında olan madalyalara lüks bir marka tarafından kutu tasarlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransa-olimpiyat-oyunlari-icin-evsizleri-paristen-atti-1086636753.html

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