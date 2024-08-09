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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/paris-olimpiyatlarinda-skandal-madalyalar-1-haftada-bozuldu-1086675471.html
Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu
Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu
Sputnik Türkiye
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları bir skandala daha sahne oldu. Ödül kazanan sporcuların madalyalarının kalitesi bir hafta... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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olimpiyat oyunları
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Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları spor karşılaşmalarından çok, yaşanan kötü olaylar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ise madalyalar gündem oldu.Ünlü kaykaycı Nyjah Huston, madalyasını aldıktan bir hafta sonra belirgin bir şekilde bozulduğunu açıkladı. Huston, sosyal medya hesabından "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ama biraz terli cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra..." notu ile yıpranmış madalyasını paylaştı.'Savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor'Ünlü kaykaycı Huston, X Oyunları'nda 12, Dünya Şampiyonaları'nda ise altı kez altın madalya kazandı. Altın madalya dışında dokuz gümüş ve dört bronz madalyası var. Huston "(Olimpiyat madalyaları) görünüşe göre düşündüğünüz kadar yüksek kalitede değiller. Kaba görünüyor. Bilmiyorum, olimpiyat madalyaları, kaliteyi biraz yükseltmeliyiz. Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin parçası madalyalardaFransa’da düzenlenen olimpiyatlarda verilen her madalyada Eyfel Kulesi'nin bir parçasını içeriyor. Madalyanın ortasında 18 gramlık bir altıgen yer alıyor ve arka tarafında zafer tanrıçası Nike bulunuyor.Paris Darphanesi olimpiyatlar için 2 bin 600 ve Paralimpik sporcuları için ise 2 bin 400 madalya üretti. Her biri yaklaşık 530 gram ağırlığında olan madalyalara lüks bir marka tarafından kutu tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/fransa-olimpiyat-oyunlari-icin-evsizleri-paristen-atti-1086636753.html
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paris olimpiyat oyunları, fransa, madalya, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, madalya altın mı, madalyada eyfel kulesi parçası mı var, madalya bozulur mu, madalya satılır mı,
paris olimpiyat oyunları, fransa, madalya, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, madalya altın mı, madalyada eyfel kulesi parçası mı var, madalya bozulur mu, madalya satılır mı,

Paris Olimpiyatları’nda skandal: Madalyalar 1 haftada bozuldu

13:31 09.08.2024 (güncellendi: 13:33 09.08.2024)
© AA / Gençlik ve Spor BakanlığıYusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
© AA / Gençlik ve Spor Bakanlığı
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları bir skandala daha sahne oldu. Ödül kazanan sporcuların madalyalarının kalitesi bir hafta içinde bozuldu. Olimpiyat madalyaların düşük kalitesi sosyal medyada tepki çekti.
Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları spor karşılaşmalarından çok, yaşanan kötü olaylar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ise madalyalar gündem oldu.
Ünlü kaykaycı Nyjah Huston, madalyasını aldıktan bir hafta sonra belirgin bir şekilde bozulduğunu açıkladı. Huston, sosyal medya hesabından "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ama biraz terli cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra..." notu ile yıpranmış madalyasını paylaştı.

'Savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor'

Ünlü kaykaycı Huston, X Oyunları'nda 12, Dünya Şampiyonaları'nda ise altı kez altın madalya kazandı. Altın madalya dışında dokuz gümüş ve dört bronz madalyası var. Huston "(Olimpiyat madalyaları) görünüşe göre düşündüğünüz kadar yüksek kalitede değiller. Kaba görünüyor. Bilmiyorum, olimpiyat madalyaları, kaliteyi biraz yükseltmeliyiz. Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin parçası madalyalarda

Fransa’da düzenlenen olimpiyatlarda verilen her madalyada Eyfel Kulesi'nin bir parçasını içeriyor. Madalyanın ortasında 18 gramlık bir altıgen yer alıyor ve arka tarafında zafer tanrıçası Nike bulunuyor.
Paris Darphanesi olimpiyatlar için 2 bin 600 ve Paralimpik sporcuları için ise 2 bin 400 madalya üretti. Her biri yaklaşık 530 gram ağırlığında olan madalyalara lüks bir marka tarafından kutu tasarlandı.
Fransa-evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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'Fransa, Olimpiyat Oyunları için evsizleri Paris’ten attı'
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