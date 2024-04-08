https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/mozambikte-feribot-faciasi-en-az-90-kisi-oldu-cesetler-kiyiya-vuruyor-1082562964.html
Mozambik'te feribot faciası: En az 90 kişi öldü, cesetler kıyıya vuruyor
Mozambik'te feribot faciası: En az 90 kişi öldü, cesetler kıyıya vuruyor
Sputnik Türkiye
Mozambik kıyılarında, yaklaşık 130 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T08:41+0300
2024-04-08T08:41+0300
2024-04-08T08:41+0300
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mozambik
feribot
feribot kazası
feribot faciası
kolera
kolera salgını
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Mozambik’in Nampula bölgesinden yetkililer, batan feribottan beş kişinin canlı kurtarıldığını bildirdi. Ancak yetkililer, feribotta bulunan yaklaşık 130 kişiden çoğunun hala kayıp olduğunu belirtiyor.Sosyal medyada dolaşan ancak henüz doğrulanmamış videolara göre, feribotun batması sonucu ölen düzinelerce kişinin cesedi Nampula kıyısına vurdu.Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını ifade etti. Neto ayrıca, ölenler arasında çocukların da olduğunu aktardı.Yerel medyaya göre feribot, Lunga’dan Mozambik’in Nampula kıyısına doğru yol alıyordu. Ancak feribot, varış noktasına ulaşmadan battı. Bakan Neto, "Feribotun taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu olduğu için battığını" belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html
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mozambik, feribot, feribot kazası, feribot faciası, kolera, kolera salgını
mozambik, feribot, feribot kazası, feribot faciası, kolera, kolera salgını
Mozambik'te feribot faciası: En az 90 kişi öldü, cesetler kıyıya vuruyor
Mozambik kıyılarında, yaklaşık 130 kişiyi taşıyan bir feribotun batması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti.
Mozambik’in Nampula bölgesinden yetkililer, batan feribottan beş kişinin canlı kurtarıldığını bildirdi. Ancak yetkililer, feribotta bulunan yaklaşık 130 kişiden çoğunun hala kayıp olduğunu belirtiyor.
Sosyal medyada dolaşan ancak henüz doğrulanmamış videolara göre, feribotun batması sonucu ölen düzinelerce kişinin cesedi Nampula kıyısına vurdu.
Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını ifade etti. Neto ayrıca, ölenler arasında çocukların da olduğunu aktardı.
Yerel medyaya göre feribot, Lunga’dan Mozambik’in Nampula kıyısına doğru yol alıyordu. Ancak feribot, varış noktasına ulaşmadan battı. Bakan Neto, "Feribotun taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu olduğu için battığını" belirtti.