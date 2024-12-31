https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/ulke-tarihinde-bir-ilk-guney-kore-devlet-baskani-yoon-icin-tutuklama-emri-cikarildi-1092203104.html
Ülke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldı
Ülke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Güney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı için tutuklama emri verildi. Yetkililer tarafından mahkemeye sunulan raporda, görevinden geçici olarak alınan... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T09:49+0300
2024-12-31T09:49+0300
2024-12-31T09:49+0300
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Güney Kore'de mahkeme, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol için ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olması nedeniyle tutuklama emrini onayladı. Bu, Güney Kore'de bir devlet başkanı için ilk kez tutuklama emri çıkarıldığı anlamına geliyor. Karara karşı çıkan Yoon destekçileri, başkanlık konutu önünde mitingler düzenledi.Yonhap'ın haberine göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturması kapsamındaki tutuklama talebini kabul etti. 'Ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri verildi.Soruşturmayı yürüten yetkililer, Devlet Başkanı'nı aralık ayında üç kez ifadeye çağırmış ancak Yoon'un çağrılara karşılık vermediği belirtilerek dün mahkemeden tutuklanmasını talep etmişti. Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı. Yetkililerin, kabul edilen kararı uygulamak için bir hafta süreleri bulunuyor.Ne olmuştu?Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullandı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıkladı. 14 Aralık'ta Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirdi.Yoon, karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanı görevde kalmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/guney-korede-gorevden-uzaklastirilan-yoon-sikiyonetim-sorusturmasinda-ifadeye-cagrilacak-1091572419.html
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asya & pasifik, asya, güney kore, yoon suk-yeol, tutuklama emri, tutuklama, tutuklama kararı, sıkıyönetim
asya & pasifik, asya, güney kore, yoon suk-yeol, tutuklama emri, tutuklama, tutuklama kararı, sıkıyönetim
Ülke tarihinde bir ilk: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için tutuklama emri çıkarıldı
Güney Kore tarihinde ilk kez bir devlet başkanı için tutuklama emri verildi. Yetkililer tarafından mahkemeye sunulan raporda, görevinden geçici olarak alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 'ayaklanma' ve 'görevini kötüye kullanma' şüphesiyle açılan soruşturmada ifade vermemesi üzerine tutuklama talep etmişlerdi.
Güney Kore'de mahkeme, geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol için ülkede sıkıyönetim ilan etme girişiminin başarısız olması nedeniyle tutuklama emrini onayladı. Bu, Güney Kore'de bir devlet başkanı için ilk kez tutuklama emri çıkarıldığı anlamına geliyor. Karara karşı çıkan Yoon destekçileri, başkanlık konutu önünde mitingler düzenledi.
Yonhap'ın haberine göre, Seul Batı Bölge Mahkemesi, üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığının ortak soruşturması kapsamındaki tutuklama talebini kabul etti. 'Ayaklanma' ve 'görevi kötüye kullanma' şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon için tutuklama emri verildi.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, Devlet Başkanı'nı aralık ayında üç kez ifadeye çağırmış ancak Yoon'un çağrılara karşılık vermediği belirtilerek dün mahkemeden tutuklanmasını talep etmişti. Mahkeme ayrıca soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı. Yetkililerin, kabul edilen kararı uygulamak için bir hafta süreleri bulunuyor.
Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin Kuzey Kore'ye sempati duyduğunu ve bir 'isyan' planladığını iddia ederek 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etti. Bunun üzerine parlamento, devlet başkanı bildirisine karşı gelerek birkaç saat içinde sıkıyönetimi kaldırmak için oy kullandı. Yoon, halktan özür dileyerek parlamentonun kararına saygı duyduğunu açıkladı.
14 Aralık'ta Güney Kore parlamentosu, Yoon'un tartışmalı sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi, 11 Haziran 2025'e kadar konuyla ilgili nihai kararını vereceklerini bildirdi.
Yoon, karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldı ve ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Nihai karar verilene kadar geçici bir cumhurbaşkanı görevde kalmasına karar verildi.