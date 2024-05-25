https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ermenistan-basbakani-pasinyanin-helikopteri-acil-inis-yapti-1084190711.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle Lori bölgesindeki Vanadzor stadyumuna acil iniş yapmak zorunda kaldı. Paşinyan ve... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T11:00+0300

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 19 Mayıs'ta zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş ve helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti. Talihsiz kazanın yankıları hala sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı duyuruldu.Stadyuma indiErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, sabah saatlerinde Taşhir'e giderken Lori bölgesindeki Vanadzor stadyumuna acil iniş yaptı.Olayla ilgili açıklama yapan Paşinyan, acil inişin nedeninin olumsuz hava koşulları olduğunu ifade ederek "Her şey yolunda. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a plansız iniş yaptı. Artık arabayla gezmeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/irandaki-helikopter-kazasinda-buyuk-bilmece-9-yolcu-nerede-1084155388.html

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