https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-adayliktan-cekildi-1086086723.html

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini belirtti. Seçim yarışından çekildiğini açıklayan Biden, Başkan Yardımcısı... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T20:52+0300

2024-07-21T20:52+0300

2024-07-21T22:09+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı.Başkan olarak görev yaptığı son 3.5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi.Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı. Biden, aday olarak Kamala Harris'i desteklediğini duyurduABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.Biden, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydeden Biden, "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı.Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi.Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. Trump: Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacakBunun üzerine Cumhuriyetçi aday Donald Trump açıklama yaptı. Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi.Öte yandan Biden, 1968'den bu yana Demokrat Başkan Lyndon Johnson'ın ardından yeniden seçilmek için seçim yarışına katılan ve adaylıktan çekilen ilk başkan oldu.Ne olmuştu?Biden'a Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansın ardından yapılan "adaylıktan çekil" çağrıları giderek artmış, 81 yaşındaki Biden'a yarıştan çekilmesi yönünde 4'ü Kongre üyesi, 30'u Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 34 Demokrat çağrıda bulunmuştu.

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