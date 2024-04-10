https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hamas-lideri-haniyenin-uc-oglu-ve-uc-torunu-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1082648895.html
Hamas lideri Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Hamas lideri Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T18:06+0300
2024-04-10T18:06+0300
2024-04-10T18:18+0300
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Filistin medyası Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu ve bazı torunlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında öldüğünü duyurdu.Filistin'de yayın yapan bir haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Politbüro Şefi İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed İsrail'in Gazze'nin batısındaki El-Şati Kampı'na düzenlediği hava saldırısında çocuklarıyla birlikte şehit oldu" dedi.Ajans, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Şati Kampı'nda çocuklarıyla birlikte seyahat ettikleri bir aracı hedef aldığını, Haniye'nin üç oğlu ve üç torununun öldüğünü ve şu an itibariyle ölü sayısının altıya yükseldiğini belirtti.Haniye medyaya verdiği demeçte, "Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bize bahşedilen bu onur için Allah'a şükrediyorum. Şehit oğullarım zamanın ve mekanın onuruna sahiptir. Oğullarım Gazze Şeridi'nde halkımızla birlikte kaldı ve Şeridi terk etmedi, tüm halkımız ve Gazze sakinlerinin tüm aileleri oğullarının kanıyla büyük bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" açıklamasında bulundu.Haniye yaptığı açıklamada çocuklarının hedef alındıklarında esnada bayram için akrabalarını ziyaret ettiklerini söyledi.Hamas lideri 'İsrail'in vahşeti' olarak nitelendirdiği bu olayı kınayarak Filistinli liderlerin aileleri ve evleri hedef alındığında geri adım atmayacaklarını vurguladı.Haniye yine açıklamasında, "Hiç şüphe yok ki bu cani düşman intikam, cinayet ve kan dökme ruhuyla hareket ediyor ve hiçbir standart ya da yasaya uymuyor. Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Ortada bir etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yerinden edilme var" dedi.Haniye, savaşın başlamasından bu yana ailesinden 60 kişinin öldürüldüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gallant-israile-saldiran-kim-olursa-olsun-cok-etkili-ve-cok-guclu-bir-karsilik-alacak-1082645253.html
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ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Hamas lideri Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybetti
18:06 10.04.2024 (güncellendi: 18:18 10.04.2024)
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti.
Filistin medyası Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlu ve bazı torunlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında öldüğünü duyurdu.
Filistin'de yayın yapan bir haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas Politbüro Şefi İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed İsrail'in Gazze'nin batısındaki El-Şati Kampı'na düzenlediği hava saldırısında çocuklarıyla birlikte şehit oldu" dedi.
Ajans, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El-Şati Kampı'nda çocuklarıyla birlikte seyahat ettikleri bir aracı hedef aldığını, Haniye'nin üç oğlu ve üç torununun öldüğünü ve şu an itibariyle ölü sayısının altıya yükseldiğini belirtti.
Haniye medyaya verdiği demeçte, "Üç oğlumun ve bazı torunlarımın şehadetiyle bize bahşedilen bu onur için Allah'a şükrediyorum. Şehit oğullarım zamanın ve mekanın onuruna sahiptir. Oğullarım Gazze Şeridi'nde halkımızla birlikte kaldı ve Şeridi terk etmedi, tüm halkımız ve Gazze sakinlerinin tüm aileleri oğullarının kanıyla büyük bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" açıklamasında bulundu.
Haniye yaptığı açıklamada çocuklarının hedef alındıklarında esnada bayram için akrabalarını ziyaret ettiklerini söyledi.
Hamas lideri 'İsrail'in vahşeti' olarak nitelendirdiği bu olayı kınayarak Filistinli liderlerin aileleri ve evleri hedef alındığında geri adım atmayacaklarını vurguladı.
Haniye yine açıklamasında, "Hiç şüphe yok ki bu cani düşman intikam, cinayet ve kan dökme ruhuyla hareket ediyor ve hiçbir standart ya da yasaya uymuyor. Gazze topraklarında her şeyin ihlal edildiğini gördük. Ortada bir etnik temizlik ve soykırım savaşı var. Kitlesel yerinden edilme var" dedi.
Haniye, savaşın başlamasından bu yana ailesinden 60 kişinin öldürüldüğünü söyledi.