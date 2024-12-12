https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/azerbaycan-disisleri-bakanligi-abdyi-ulkenin-icislerine-karismakla-sucladi-1091428276.html

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi ülkenin içişlerine karışmakla suçladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi ülkenin içişlerine karışmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, ABD’yidört yıl boyunca Azerbaycan’ın içişlerine müdahale etmekle suçladı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T01:20+0300

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antony blinken

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dört yıl boyunca Azerbaycan'ın içişlerine müdahale ettiğini ve bu nedenle ikili ilişkiler açısından bu dönemin kaybedilmiş sayılabileceğini belirtti.Hacızade, “Blinken'in ülkemizdeki insan hak ve özgürlüklerinin korunmasıyla ilgili durumu çarpıtan ve Azerbaycan'daki adli ve hukuki sürece müdahale etmeyi amaçlayan önyargılı açıklamasını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Maalesef, Bakan Blinken liderliğindeki ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son 4 yıldır Azerbaycan'ın içişlerine müdahalesi nedeniyle, bu dönem Azerbaycan-Amerikan ilişkileri açısından kayıp sayılabilir” dedi.Azerbaycan'daki insan hakları durumunun değerlendirilmesinde Blinken'in tutumundaki ‘çifte standartların’ ABD'nin Güney Kafkasya politikasının bir bütün olarak felce uğramasına yol açtığına vurgu yapan Hacızade, “Yeni ABD yönetimi altında Azerbaycan ve ABD arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin yeniden tesis edileceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.11 Aralık'ta Blinken, ABD'nin Azerbaycan'a medya ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ‘artan baskıyı’ sona erdirmesi ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyma çağrısındabulunduğunu ifade etmişti.

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