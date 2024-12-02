https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/onlarca-kez-affetmeyecegim-demisti-joe-biden-giderayak-oglunun-tum-suclarina-ozel-baskanlik-affi-1091047388.html

Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı

Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T09:44+0300

2024-12-02T09:44+0300

2024-12-02T10:16+0300

dünya

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Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala “Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım,” diyen Biden, affın 'tam ve koşulsuz' olduğunu belirtti. Başkanın yayımladığı af belgesine göre, bu karar Başkan seçilen Donald Trump tarafından geri alınamayacak.Biden’ın oğlu için af kararı, başkanın geçmişte onlarca kez bahsettiği sözünü bozduğu anlamına geliyor. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından da dahil olmak üzere defalarca Hunter Biden’ı affetmeyeceğini ve cezasını hafifletmeyeceğini söylemişti.Hapse girmeyecekHunter Biden’ın affedilmesi, suçlarından dolayı hapis cezası alma olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Daha önce 12 Aralık’ta silah davası, 16 Aralık’ta ise vergi davası için planlanan ceza duruşmalarının iptal edilmesi bekleniyor.Af, Hunter Biden’ın mevcut davalarındaki vergi ve silah suçlarının yanı sıra 1 Ocak 2014’ten 1 Aralık 2024’e kadar işlediği olası federal suçları da kapsıyor. Bu zaman dilimi, Biden’ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma’daki görev süresini ve Çin dahil diğer yurtdışı iş faaliyetlerini de içeriyor. Hunter Biden, bu dönemdeki tartışmalı ticari ilişkileri nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve özellikle Trump tarafından Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı soruşturulması gerektiği dile getirilmişti.Hunter Biden’ın avukatları, pazar akşamı yargıçlara resmi olarak başvurarak affın kabul edildiğini bildirdi ve davaların düşürülmesini talep etti. Avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede, affın iddianamenin reddini ve tüm gelecekteki duruşmaların iptalini gerektirdiğini belirtti.Biden: Oğlum haksız yere hedef alındıBaşkan Biden, yaptığı açıklamada oğlu Hunter’ın 'seçici ve adil olmayan' bir şekilde yargılandığını savunarak affı gerekçelendirdi. “Hunter, ben başkan olduğum için farklı muamele gördü,” diyen Biden, suçlamaların siyasi rakiplerince kışkırtıldığını ve bunun adaletin yanlış işlediğini söyledi.Biden, “Adalet sistemine inanıyorum, ancak bu süreç üzerinde siyaset etkili oldu ve adaletin çarpıtılmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı. Hunter Biden’ın yalnızca Biden ailesinin bir ferdi olduğu için hedef alındığını iddia eden başkanın bu savı, daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti.Eski Başkan Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda affı 'adaletin kötüye kullanılması' olarak nitelendirdi.Altı yıllık dava süreci sona erdiHunter Biden, Haziran ayında yasa dışı şekilde silah satın alıp bulundurmak suçlarından mahkum olmuş, Eylül ayında ise yaklaşık 1,4 milyon dolar değerindeki vergilerini ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etmişti. Biden, bu dönemde madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve geçmişte yaptığı hataların siyasi olarak istismar edildiğini belirtti.Biden’ın affı, ABD başkanlarının aile bireyleri için af yetkisini kullanmasına ilişkin geçmiş örnekleri de hatırlattı. Daha önce Bill Clinton kardeşini, Donald Trump ise damadının babasını görev süresi bitmeden affetmişti.Hunter Biden’ın suçları nelerdi?Hunter Biden, son yıllarda çeşitli suçlamalarla gündeme geldi. Haziran 2023’te yapılan bir jüri kararıyla, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde silah satın almak ve bulundurmak suçlarından hüküm giydi.Eylül 2023’te ise vergi davaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etti. Soruşturma sırasında, Hunter Biden’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı, paralarını eskort, arabalar ve uyuşturuculara harcadığı ortaya çıktı.Hunter Biden’ın yasal sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. 2014-2019 yılları arasında Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev alması ve bu süreçte Çin’deki iş ilişkileri, uzun süredir tartışma konusu. Biden, Burisma’dan aldığı yüksek maaşlar ve Çin’de gerçekleştirdiği iş anlaşmaları nedeniyle çıkar çatışması ve etik ihlallerle suçlandı. Özellikle Trump ve Cumhuriyetçiler, Hunter Biden’ın bu faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulması gerektiğini savundu.Hunter Biden’ın suçları, 2018 yılında Trump yönetimi tarafından başlatılan bir soruşturmanın sonucunda özel savcı David Weiss tarafından ortaya çıkarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hunter-biden-kendisine-yoneltilen-tum-suclamalari-kabul-etti-1087706751.html

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