Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:27
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:13
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Klinik Psikolog Dr. Bahar Önder: Parayla saadet olur. İnsan olarak hepimiz güzel yaşamları hak ediyoruz
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Ödüllü romancı Hikmet Hükümenoğlu: Dönem romanlarını yazmaya başlamadan önce uzun bir hazırlık evresi oluyor
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:22
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:50
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgari yaşam mücadelesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/onlarca-kez-affetmeyecegim-demisti-joe-biden-giderayak-oglunun-tum-suclarina-ozel-baskanlik-affi-1091047388.html
Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı
Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T09:44+0300
2024-12-02T10:16+0300
dünya
joe biden
abd’de başkanlık kaosu
hunter biden
oğul
af
genel af
özel af
ukrayna
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_52f42254d3b8e4159c9b54c06caa4a7e.jpg
Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala “Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım,” diyen Biden, affın 'tam ve koşulsuz' olduğunu belirtti. Başkanın yayımladığı af belgesine göre, bu karar Başkan seçilen Donald Trump tarafından geri alınamayacak.Biden’ın oğlu için af kararı, başkanın geçmişte onlarca kez bahsettiği sözünü bozduğu anlamına geliyor. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından da dahil olmak üzere defalarca Hunter Biden’ı affetmeyeceğini ve cezasını hafifletmeyeceğini söylemişti.Hapse girmeyecekHunter Biden’ın affedilmesi, suçlarından dolayı hapis cezası alma olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Daha önce 12 Aralık’ta silah davası, 16 Aralık’ta ise vergi davası için planlanan ceza duruşmalarının iptal edilmesi bekleniyor.Af, Hunter Biden’ın mevcut davalarındaki vergi ve silah suçlarının yanı sıra 1 Ocak 2014’ten 1 Aralık 2024’e kadar işlediği olası federal suçları da kapsıyor. Bu zaman dilimi, Biden’ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma’daki görev süresini ve Çin dahil diğer yurtdışı iş faaliyetlerini de içeriyor. Hunter Biden, bu dönemdeki tartışmalı ticari ilişkileri nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve özellikle Trump tarafından Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı soruşturulması gerektiği dile getirilmişti.Hunter Biden’ın avukatları, pazar akşamı yargıçlara resmi olarak başvurarak affın kabul edildiğini bildirdi ve davaların düşürülmesini talep etti. Avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede, affın iddianamenin reddini ve tüm gelecekteki duruşmaların iptalini gerektirdiğini belirtti.Biden: Oğlum haksız yere hedef alındıBaşkan Biden, yaptığı açıklamada oğlu Hunter’ın 'seçici ve adil olmayan' bir şekilde yargılandığını savunarak affı gerekçelendirdi. “Hunter, ben başkan olduğum için farklı muamele gördü,” diyen Biden, suçlamaların siyasi rakiplerince kışkırtıldığını ve bunun adaletin yanlış işlediğini söyledi.Biden, “Adalet sistemine inanıyorum, ancak bu süreç üzerinde siyaset etkili oldu ve adaletin çarpıtılmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı. Hunter Biden’ın yalnızca Biden ailesinin bir ferdi olduğu için hedef alındığını iddia eden başkanın bu savı, daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti.Eski Başkan Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda affı 'adaletin kötüye kullanılması' olarak nitelendirdi.Altı yıllık dava süreci sona erdiHunter Biden, Haziran ayında yasa dışı şekilde silah satın alıp bulundurmak suçlarından mahkum olmuş, Eylül ayında ise yaklaşık 1,4 milyon dolar değerindeki vergilerini ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etmişti. Biden, bu dönemde madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve geçmişte yaptığı hataların siyasi olarak istismar edildiğini belirtti.Biden’ın affı, ABD başkanlarının aile bireyleri için af yetkisini kullanmasına ilişkin geçmiş örnekleri de hatırlattı. Daha önce Bill Clinton kardeşini, Donald Trump ise damadının babasını görev süresi bitmeden affetmişti.Hunter Biden’ın suçları nelerdi?Hunter Biden, son yıllarda çeşitli suçlamalarla gündeme geldi. Haziran 2023’te yapılan bir jüri kararıyla, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde silah satın almak ve bulundurmak suçlarından hüküm giydi.Eylül 2023’te ise vergi davaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etti. Soruşturma sırasında, Hunter Biden’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı, paralarını eskort, arabalar ve uyuşturuculara harcadığı ortaya çıktı.Hunter Biden’ın yasal sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. 2014-2019 yılları arasında Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev alması ve bu süreçte Çin’deki iş ilişkileri, uzun süredir tartışma konusu. Biden, Burisma’dan aldığı yüksek maaşlar ve Çin’de gerçekleştirdiği iş anlaşmaları nedeniyle çıkar çatışması ve etik ihlallerle suçlandı. Özellikle Trump ve Cumhuriyetçiler, Hunter Biden’ın bu faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulması gerektiğini savundu.Hunter Biden’ın suçları, 2018 yılında Trump yönetimi tarafından başlatılan bir soruşturmanın sonucunda özel savcı David Weiss tarafından ortaya çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hunter-biden-kendisine-yoneltilen-tum-suclamalari-kabul-etti-1087706751.html
ukrayna
çin
abd
hunter
başkan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073883830_321:0:2888:1925_1920x0_80_0_0_4c49a751c2c2bba500e26e19de950854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
joe biden, abd’de başkanlık kaosu , hunter biden, oğul, af, genel af, özel af, ukrayna, çin, abd, para, kara para aklama, abd, cumhuriyetçiler, hunter, donald trump, başkan
joe biden, abd’de başkanlık kaosu , hunter biden, oğul, af, genel af, özel af, ukrayna, çin, abd, para, kara para aklama, abd, cumhuriyetçiler, hunter, donald trump, başkan

Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı

09:44 02.12.2024 (güncellendi: 10:16 02.12.2024)
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, uyuşturucu bağımlısı oğlu Hunter Biden’ın federal vergi ve silah suçlarından hüküm giymesinin ardından bu ay yapılması planlanan cezalandırma sürecini iptal ederek onu affettiğini açıkladı.
Başkanlık görevinden ayrılmasına 50 gün kala “Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım,” diyen Biden, affın 'tam ve koşulsuz' olduğunu belirtti. Başkanın yayımladığı af belgesine göre, bu karar Başkan seçilen Donald Trump tarafından geri alınamayacak.
Biden’ın oğlu için af kararı, başkanın geçmişte onlarca kez bahsettiği sözünü bozduğu anlamına geliyor. Biden, 2024 başkanlık yarışından çekilmesinin ardından da dahil olmak üzere defalarca Hunter Biden’ı affetmeyeceğini ve cezasını hafifletmeyeceğini söylemişti.

Hapse girmeyecek

Hunter Biden’ın affedilmesi, suçlarından dolayı hapis cezası alma olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor. Daha önce 12 Aralık’ta silah davası, 16 Aralık’ta ise vergi davası için planlanan ceza duruşmalarının iptal edilmesi bekleniyor.
Af, Hunter Biden’ın mevcut davalarındaki vergi ve silah suçlarının yanı sıra 1 Ocak 2014’ten 1 Aralık 2024’e kadar işlediği olası federal suçları da kapsıyor. Bu zaman dilimi, Biden’ın Ukraynalı enerji şirketi Burisma’daki görev süresini ve Çin dahil diğer yurtdışı iş faaliyetlerini de içeriyor. Hunter Biden, bu dönemdeki tartışmalı ticari ilişkileri nedeniyle sıkça eleştirilmiş ve özellikle Trump tarafından Ukrayna’daki faaliyetlerinden dolayı soruşturulması gerektiği dile getirilmişti.
Hunter Biden’ın avukatları, pazar akşamı yargıçlara resmi olarak başvurarak affın kabul edildiğini bildirdi ve davaların düşürülmesini talep etti. Avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede, affın iddianamenin reddini ve tüm gelecekteki duruşmaların iptalini gerektirdiğini belirtti.

Biden: Oğlum haksız yere hedef alındı

Başkan Biden, yaptığı açıklamada oğlu Hunter’ın 'seçici ve adil olmayan' bir şekilde yargılandığını savunarak affı gerekçelendirdi. “Hunter, ben başkan olduğum için farklı muamele gördü,” diyen Biden, suçlamaların siyasi rakiplerince kışkırtıldığını ve bunun adaletin yanlış işlediğini söyledi.
Biden, “Adalet sistemine inanıyorum, ancak bu süreç üzerinde siyaset etkili oldu ve adaletin çarpıtılmasına yol açtı,” ifadelerini kullandı. Hunter Biden’ın yalnızca Biden ailesinin bir ferdi olduğu için hedef alındığını iddia eden başkanın bu savı, daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti.
Eski Başkan Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda affı 'adaletin kötüye kullanılması' olarak nitelendirdi.

Altı yıllık dava süreci sona erdi

Hunter Biden, Haziran ayında yasa dışı şekilde silah satın alıp bulundurmak suçlarından mahkum olmuş, Eylül ayında ise yaklaşık 1,4 milyon dolar değerindeki vergilerini ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etmişti. Biden, bu dönemde madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve geçmişte yaptığı hataların siyasi olarak istismar edildiğini belirtti.
Biden’ın affı, ABD başkanlarının aile bireyleri için af yetkisini kullanmasına ilişkin geçmiş örnekleri de hatırlattı. Daha önce Bill Clinton kardeşini, Donald Trump ise damadının babasını görev süresi bitmeden affetmişti.

Hunter Biden’ın suçları nelerdi?

Hunter Biden, son yıllarda çeşitli suçlamalarla gündeme geldi. Haziran 2023’te yapılan bir jüri kararıyla, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde silah satın almak ve bulundurmak suçlarından hüküm giydi.
Eylül 2023’te ise vergi davaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği gerekçesiyle dokuz farklı suçlamayı kabul etti. Soruşturma sırasında, Hunter Biden’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı, paralarını eskort, arabalar ve uyuşturuculara harcadığı ortaya çıktı.
Hunter Biden’ın yasal sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. 2014-2019 yılları arasında Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev alması ve bu süreçte Çin’deki iş ilişkileri, uzun süredir tartışma konusu.
Biden, Burisma’dan aldığı yüksek maaşlar ve Çin’de gerçekleştirdiği iş anlaşmaları nedeniyle çıkar çatışması ve etik ihlallerle suçlandı. Özellikle Trump ve Cumhuriyetçiler, Hunter Biden’ın bu faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulması gerektiğini savundu.
Hunter Biden’ın suçları, 2018 yılında Trump yönetimi tarafından başlatılan bir soruşturmanın sonucunda özel savcı David Weiss tarafından ortaya çıkarılmıştı.
Hunter Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve vergi kaçırdığını kabul etti
6 Eylül, 02:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала