https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/pakistan-sokaklari-karisti-imran-khan-destekcileri-ile-polis-catisti-ordu-sokaga-indi-1088864980.html
Pakistan sokakları karıştı: İmran Khan destekçileri ile polis çatıştı, ordu sokağa indi
Pakistan sokakları karıştı: İmran Khan destekçileri ile polis çatıştı, ordu sokağa indi
Sputnik Türkiye
Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri, İslamabad’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisle çatışınca ordu durumu kontrol altına almak... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T19:44+0300
2024-10-05T19:44+0300
2024-10-05T20:31+0300
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protesto
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Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri protesto gösterisi düzenledi. Başkent İslamabad’da düzenlenen gösteride Khan’ın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Pakistan polisi, başkentte toplanma yasağını çiğneyerek gösteri düzenleyen Khan destekçilerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis müdahalesine rağmen tırmanan çatışmaları engellemek amacıyla Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad’daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.Khan'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındıÇıkan çatışmalarda aralarında Khan’ın kız kardeşi Aleema Khanum, Uzma Khanum’un da bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde mobil şebeke hizmetleri protestoların ikinci gününde de kesintiye uğradı.Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur da gözaltındaKhyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yasağa rağmen başkentte protesto gösterilerini organize ettiği iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Gandapur, hükümet kaynaklarını ve hükümetin verdiği yetkileri kötüye kullanmakla suçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/guney-afrika-ve-pakistandan-ortadogudaki-gerilime-iliskin-aciklama-yapildi-1088739234.html
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pakistan, imran khan, protesto, protesto gösterisi
pakistan, imran khan, protesto, protesto gösterisi
Pakistan sokakları karıştı: İmran Khan destekçileri ile polis çatıştı, ordu sokağa indi
19:44 05.10.2024 (güncellendi: 20:31 05.10.2024)
Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri, İslamabad’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde polisle çatışınca ordu durumu kontrol altına almak üzere sokağa indi.
Pakistan’da eski Başbakan Imran Khan’ın destekçileri protesto gösterisi düzenledi. Başkent İslamabad’da düzenlenen gösteride Khan’ın serbest bırakılmasını talep eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.
Pakistan polisi, başkentte toplanma yasağını çiğneyerek gösteri düzenleyen Khan destekçilerine göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Polis müdahalesine rağmen tırmanan çatışmaları engellemek amacıyla Pakistan Silahlı Kuvvetleri İslamabad’daki kilit bölgelere ek birlikler görevlendirdi. Ordu, istenmeyen olayları önlemek için Srinagar Otoyolu boyunca kritik noktaları kontrol altına aldı.
Khan'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Çıkan çatışmalarda aralarında Khan’ın kız kardeşi Aleema Khanum, Uzma Khanum’un da bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı. Başkent İslamabad ve Rawalpindi kentinde mobil şebeke hizmetleri protestoların ikinci gününde de kesintiye uğradı.
Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur da gözaltında
Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yasağa rağmen başkentte protesto gösterilerini organize ettiği iddiasıyla bugün gözaltına alındı. Gandapur, hükümet kaynaklarını ve hükümetin verdiği yetkileri kötüye kullanmakla suçlanıyor.