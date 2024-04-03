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Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem: Bölgedeki ülkeler için Tsunami alarmı verildi
Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem: Bölgedeki ülkeler için Tsunami alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 20 dakika sonra bu kez Hualien kentinin 11 kilometre... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34.8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi. Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.2. deprem 20 dakika sonra gerçekleştiUSGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12.6 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.'Ordu'dan kurtarma çalışmalarına destek'Tayvan lideri Tsai Ing-wen, depremin yol açtığı hasara ilişkin kaygısını dile getirirken orduya Hualien ve diğer bölgelerdeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları talimatını verdi.Bu yılın başında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Ada'nın yeni lideri seçilen Başkan Yardımcısı Lai Ching-te de depremin ardından hükümetin acil durum merkezi kurduğunu duyurarak, vatandaşlardan sakin ve dikkatli hareket etmelerini istedi.Tsunami uyarısı yapıldı: Son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü depremTayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.Siber güvenlik ve internet gözlemcisi 'NetBlocks'a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.Japonya ve Filipinler bazı bölgeleri boşaltıyorJaponya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.
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tsunami, tayvan, deprem, son depremler, japonya, filipinler, uyarı, acil uyarı
tsunami, tayvan, deprem, son depremler, japonya, filipinler, uyarı, acil uyarı

Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem: Bölgedeki ülkeler için Tsunami alarmı verildi

06:43 03.04.2024 (güncellendi: 09:05 03.04.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 20 dakika sonra bu kez Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 6.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Japonya'da da hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğu bildirildi.
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
34.8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.
Depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

2. deprem 20 dakika sonra gerçekleşti

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12.6 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

'Ordu'dan kurtarma çalışmalarına destek'

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, depremin yol açtığı hasara ilişkin kaygısını dile getirirken orduya Hualien ve diğer bölgelerdeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları talimatını verdi.
Bu yılın başında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Ada'nın yeni lideri seçilen Başkan Yardımcısı Lai Ching-te de depremin ardından hükümetin acil durum merkezi kurduğunu duyurarak, vatandaşlardan sakin ve dikkatli hareket etmelerini istedi.

Tsunami uyarısı yapıldı: Son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Siber güvenlik ve internet gözlemcisi 'NetBlocks'a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.
Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

Japonya ve Filipinler bazı bölgeleri boşaltıyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.
Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.
Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.
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