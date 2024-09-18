https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/cagri-cihazi-saldirisinda-olen-sayisi-12ye-yukseldi-yaralilarin-cogu-goz-ve-yuz-ameliyati-oldu-1088166545.html
Çağrı cihazlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi: Yaralıların çoğu göz ve yüz ameliyatı oldu
Çağrı cihazlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi: Yaralıların çoğu göz ve yüz ameliyatı oldu
Sputnik Türkiye
Lübnan'da, taşınabilir çağrı cihazlı saldırıda sonucu ölen sayısının 12'ye yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısının iki bin 800'ü geçtiği belirtilirken... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T14:36+0300
2024-09-18T14:36+0300
2024-09-18T14:43+0300
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Çağrı cihazı saldırıda ölen sayısı 12'ye yükseldi: Yaralıların çoğu göz ve yüz ameliyatı oldu97 çağrı cihazlarının patlaması sonucu ölen sayısının 12'ye çıktığını bildirdi. Lübnan'da, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Güneyde 450, Bekaa’da 150, Beyrut’ta bin 800 olmak üzere en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı bildirilirken çoğu göz ve yüz ameliyatı olmak üzere 460 ameliyat gerçekleştirildiği bildirildi.Hayatını kaybedenlerin arasında 8 ve 11 yaşında iki çocuğunda bulunduğu bildirilen açıklamada, kan bankalarına üç saat gibi kısa bir sürede iki binden fazla kan bağışı yapıldığı bildirildi.'Bir mesaj geldi, ona baktı ve gözlerinde patladı'Görgü tanıkları ve yaralananların basına yansıyan ifadelerinde 'patlamadan önce çağrı cihazlarına gelen mesaj üzerine ellerine aldıklarını', bu yüzden birçok kişinin gözlerinde ve yüzlerinde yaralanmalar meydana geldiği iddia ediliyor.Sağlık Bakanı Al-Abyad, 'can kaybı saldırının büyüklüğüne kıyasla fazla değil' dediLübnan Sağlık Bakanı Firas Al-Abyad, konuya ilişkin açıklamasında 'can kaybının saldırının büyüklüğüne kıyasla çok fazla olmadığını ifade ederek, saldırının çok büyük olduğunu ve hastanelerin kısa süre içinde başarılı bir şekilde organize olduğunu' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/erdogandan-lubnan-basbakanina-taziye-telefonu-israilin-catismalari-bolgeye-yayma-cabalari-son-1088164223.html
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lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, pager, iran
lübnan, siber saldırı, çağrı cihazı, patlama, pager, iran
Çağrı cihazlı saldırıda ölü sayısı 12'ye yükseldi: Yaralıların çoğu göz ve yüz ameliyatı oldu
14:36 18.09.2024 (güncellendi: 14:43 18.09.2024)
Lübnan'da, taşınabilir çağrı cihazlı saldırıda sonucu ölen sayısının 12'ye yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısının iki bin 800'ü geçtiği belirtilirken yaralıların bir çoğunun göz ve yüz ameliyatı oldukları bildirildi.
Çağrı cihazı saldırıda ölen sayısı 12'ye yükseldi: Yaralıların çoğu göz ve yüz ameliyatı oldu97 çağrı cihazlarının patlaması sonucu ölen sayısının 12'ye çıktığını bildirdi. Lübnan'da, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamıştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Güneyde 450, Bekaa’da 150, Beyrut’ta bin 800 olmak üzere en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı bildirilirken çoğu göz ve yüz ameliyatı olmak üzere 460 ameliyat gerçekleştirildiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerin arasında 8 ve 11 yaşında iki çocuğunda bulunduğu bildirilen açıklamada, kan bankalarına üç saat gibi kısa bir sürede iki binden fazla kan bağışı yapıldığı bildirildi.
'Bir mesaj geldi, ona baktı ve gözlerinde patladı'
Görgü tanıkları ve yaralananların basına yansıyan ifadelerinde 'patlamadan önce çağrı cihazlarına gelen mesaj üzerine ellerine aldıklarını', bu yüzden birçok kişinin gözlerinde ve yüzlerinde yaralanmalar meydana geldiği iddia ediliyor.
Sağlık Bakanı Al-Abyad, 'can kaybı saldırının büyüklüğüne kıyasla fazla değil' dedi
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Al-Abyad, konuya ilişkin açıklamasında 'can kaybının saldırının büyüklüğüne kıyasla çok fazla olmadığını ifade ederek, saldırının çok büyük olduğunu ve hastanelerin kısa süre içinde başarılı bir şekilde organize olduğunu' dile getirdi.