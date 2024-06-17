https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/israil-basbakani-netanyahu-savas-kabinesini-feshetti-1084921097.html
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu savaş kabinesini feshetti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T11:43+0300
2024-06-17T11:43+0300
2024-06-17T11:49+0300
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İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Benny Gantz'ın İsrail hükümetinden istifa etmesinden sekiz gün sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin feshedildiği belirtildi.Başbakan Netanyahu Güvenlik Kabinesi oturumuna katılan bakanlara Savaş Kabinesi'ni feshetme ve ilgili tartışmaları daha geniş kapsamlı Güvenlik Kabinesi'nde yapma kararı aldığını açıkladı. Ancak Başbakan'a yakın çevrelerin, kararların Güvenlik Kabinesi'nde alınırken Savaş Kabinesi'ne benzer daha küçük bir forumda istişarelerde bulunacağını tahmin ettiğini dile getirdi.Netanyahu'nun aralarında Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesinde yer alan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de bulunduğu küçük bir bakan grubuyla Gazze savaşıyla ilgili istişarelerde bulunması bekleniyor.Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılan dar kapsamlı güvenlik kabinesi toplantısında, acil durum askeri kabinesinin kurulmasının 'Gantz'ın talebi üzerine onunla yapılan koalisyon anlaşmasının bir parçası olduğunu' belirterek, "Gantz ayrıldıktan sonra artık böyle bir forum olmayacak" dediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/israil-ordusu-gazzenin-guneyindeki-bazi-kesimlerde-gunluk-taktik-ara-ilan-etti-1084898980.html
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benyamin netanyahu, benny gantz, israil, israil-filistin
benyamin netanyahu, benny gantz, israil, israil-filistin
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
11:43 17.06.2024 (güncellendi: 11:49 17.06.2024)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu savaş kabinesini feshetti.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Benny Gantz'ın İsrail hükümetinden istifa etmesinden sekiz gün sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin feshedildiği belirtildi.
Başbakan Netanyahu Güvenlik Kabinesi oturumuna katılan bakanlara Savaş Kabinesi'ni feshetme ve ilgili tartışmaları daha geniş kapsamlı Güvenlik Kabinesi'nde yapma kararı aldığını açıkladı. Ancak Başbakan'a yakın çevrelerin, kararların Güvenlik Kabinesi'nde alınırken Savaş Kabinesi'ne benzer daha küçük bir forumda istişarelerde bulunacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
Netanyahu'nun aralarında Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesinde yer alan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de bulunduğu küçük bir bakan grubuyla Gazze savaşıyla ilgili istişarelerde bulunması bekleniyor.
Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılan dar kapsamlı güvenlik kabinesi toplantısında, acil durum askeri kabinesinin kurulmasının 'Gantz'ın talebi üzerine onunla yapılan koalisyon anlaşmasının bir parçası olduğunu' belirterek, "Gantz ayrıldıktan sonra artık böyle bir forum olmayacak" dediği ifade edildi.