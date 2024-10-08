https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/usame-bin-ladinin-sanatci-oglu-omer-binladin-fransadan-deport-edildi--1088963860.html

Usame Bin Ladin'in sanatçı oğlu Ömer Binladin, Fransa'dan deport edildi

Usame Bin Ladin'in sanatçı oğlu Ömer Binladin, Fransa'dan deport edildi

Sputnik Türkiye

El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, sosyal medyada 'terör paylaşımlarının ardından' yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T12:36+0300

2024-10-08T12:36+0300

2024-10-08T12:39+0300

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El Kaide’nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi. Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Binladin’in Fransa’ya dönüşü de yasaklandı. Binladin, Fransa'da sanatla uğraşıyordu.Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında Ömer Binladin’in Fransa’ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Binladin’in daha önce deport edildiğini açıkladı. Ömer Binladin’in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, “Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Binladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Binladin neden ne olursa olsun Fransa’ya dönmesini engellemektedir” dedi.

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fransa, usame bin ladin, hamza bin ladin, ömer bin ladin, terör