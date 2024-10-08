https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/usame-bin-ladinin-sanatci-oglu-omer-binladin-fransadan-deport-edildi--1088963860.html
Usame Bin Ladin'in sanatçı oğlu Ömer Binladin, Fransa'dan deport edildi
Usame Bin Ladin'in sanatçı oğlu Ömer Binladin, Fransa'dan deport edildi
Sputnik Türkiye
El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, sosyal medyada 'terör paylaşımlarının ardından' yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:36+0300
2024-10-08T12:36+0300
2024-10-08T12:39+0300
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El Kaide’nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi. Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Binladin’in Fransa’ya dönüşü de yasaklandı. Binladin, Fransa'da sanatla uğraşıyordu.Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında Ömer Binladin’in Fransa’ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Binladin’in daha önce deport edildiğini açıkladı. Ömer Binladin’in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, “Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Binladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Binladin neden ne olursa olsun Fransa’ya dönmesini engellemektedir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230920/abdli-gazeteci-hinkle-zelenskiyyi-trajik-bir-son-bekliyor-1075627955.html
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fransa, usame bin ladin, hamza bin ladin, ömer bin ladin, terör
Usame Bin Ladin'in sanatçı oğlu Ömer Binladin, Fransa'dan deport edildi
12:36 08.10.2024 (güncellendi: 12:39 08.10.2024)
El Kaide’nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, sosyal medyada 'terör paylaşımlarının ardından' yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi ve ülkeye dönüşü yasaklandı.
El Kaide’nin 2011 yılında öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğlu Ömer Binladin, yıllardır yaşadığı Fransa’dan sınır dışı edildi. Sosyal medya hesabından terör paylaşımlarını övdüğü gerekçesiyle sınır dışı edilen Binladin’in Fransa’ya dönüşü de yasaklandı.
Binladin, Fransa'da sanatla uğraşıyordu.
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau konuya ilişkin açıklamasında Ömer Binladin’in Fransa’ya girişinin yasaklandığına ilişkin kararı imzaladığını ifade ederek Binladin’in daha önce deport edildiğini açıkladı.
Ömer Binladin’in ne zaman sınır dışı edildiğini ve nereye gönderildiğini ise açıklamayan Fransız Bakan Retailleau, “Bir İngiliz vatandaşının eşi olarak yıllardır Orne bölgesinde yaşayan Binladin, 2023 yılında sosyal medya ağlarında terörü öven yorumlar yaptı. Alınan idari yasak, Ömer Binladin neden ne olursa olsun Fransa’ya dönmesini engellemektedir” dedi.