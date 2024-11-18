https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/turk-dunyasinin-yeni-kultur-baskenti-aciklandi-1090530727.html
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti'... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T21:31+0300
2024-11-18T21:31+0300
2024-11-18T21:34+0300
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kazakistan
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aşkabat
kültür
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Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanı Türkmenistan'da yapılan toplantıda Kazakistan'ın tek limanı Aktau kentine verildi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu. Aktau nerede?Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orbana-turk-dunyasi-ali-nisani-verildi-1090099521.html
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türk dünyası, türk, kazakistan, türkmenistan, aşkabat, kültür, başkent, hazar denizi
türk dünyası, türk, kazakistan, türkmenistan, aşkabat, kültür, başkent, hazar denizi
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı
21:31 18.11.2024 (güncellendi: 21:34 18.11.2024)
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi.
Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanı Türkmenistan'da yapılan toplantıda Kazakistan'ın tek limanı Aktau kentine verildi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu.
Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.