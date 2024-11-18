https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/turk-dunyasinin-yeni-kultur-baskenti-aciklandi-1090530727.html

Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı

Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti'... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T21:31+0300

2024-11-18T21:31+0300

2024-11-18T21:34+0300

dünya

türk dünyası

türk

kazakistan

türkmenistan

aşkabat

kültür

başkent

hazar denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090530065_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_ef185e17581ba0e51259da783cfc3b93.jpg

Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanı Türkmenistan'da yapılan toplantıda Kazakistan'ın tek limanı Aktau kentine verildi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu. Aktau nerede?Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orbana-turk-dunyasi-ali-nisani-verildi-1090099521.html

kazakistan

türkmenistan

aşkabat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk dünyası, türk, kazakistan, türkmenistan, aşkabat, kültür, başkent, hazar denizi