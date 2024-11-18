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Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı
Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti'... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanı Türkmenistan'da yapılan toplantıda Kazakistan'ın tek limanı Aktau kentine verildi.Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu. Aktau nerede?Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.
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türk dünyası, türk, kazakistan, türkmenistan, aşkabat, kültür, başkent, hazar denizi
türk dünyası, türk, kazakistan, türkmenistan, aşkabat, kültür, başkent, hazar denizi

Türk Dünyası'nın yeni kültür başkenti açıklandı

21:31 18.11.2024 (güncellendi: 21:34 18.11.2024)
© AA / Meiramgul KussainovaKazakistan
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA / Meiramgul Kussainova
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı'nda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanının Kazakistan'ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi.
Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti unvanı Türkmenistan'da yapılan toplantıda Kazakistan'ın tek limanı Aktau kentine verildi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapıldı. Toplantıda 'Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti' unvanı Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde bulunan tek liman kenti Aktau'ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan'ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau'nun oldu.

Aktau nerede?

Kazakistan'ın Aktau kenti Hazar Denizi'nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.
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