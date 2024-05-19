https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/iranda-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopter-dustu-1083981334.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı: 'Ekipler henüz bölgeye ulaşamadı'

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı: 'Ekipler henüz bölgeye ulaşamadı'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin İran-Azerbaycan sınırına yakın Verzegan kasabası yakınlarına sert iniş yaptığı bildirildi. 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T16:17+0300

2024-05-19T16:17+0300

2024-05-19T17:53+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

helikopter

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İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyururken, helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu açıklandı.İran İçişleri: Ekipler henüz bölgeye ulaşamadıİran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti.Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.Ekipler kaza bölgesine ulaşmaya çalışıyorYoğun sis ve aşırı rüzgarın neden olduğu zor hava koşulları nedeniyle Azerbaycan’ın doğusuna gerçekleştirilen zorunlu iniş sonrası kurtarma ekiplerinin şu anda olayın meydana geldiği bölgeye ulaşmaya çalıştığı da aktarıldı.Kaza haberinin ardından Kızılay'ın yanı sıra askeri ve polis destek birlikleri, düşen helikopterin bulunması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.Bölge halkı, bölgedeki sisli hava nedeniyle helikopterin durumunun hala bilinmediğini söylerken, helikopterde Cumhurbaşkanı ile birlikte Tebriz Camii imamı Ayetullah Al Haşim, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmati ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da bulunduğu tahmin ediliyor.İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.'İran Cumhurbaşkanı iyi durumda'Mehr haber ajansı ise İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin iyi durumda olduğunu ve kara yolu ile Tebriz'e hareket ettiğini duyurdu.Diğer helikopterlerde bulunan İranlı yetkililerin ise hayati tehlikesinin olmadığı eklendi.Tasnim: İran Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı yer kesinleştiTasnim haber ajansı, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı yerin kesinleştiğini bildirdi. Habere göre olay, Arsbaran ormanlık bölgesinde yer alan Uzi köyünün yakınlarında meydana geldi. Helikopterin bulunduğu yere kurtarma ekipleri gönderildi.Diğer yandan IRNA ajansı, kurtarma ekiplerini taşıyan helikopterin yoğun sis nedeniyle olayın meydana geldiği bölgeye iniş yapamadığını duyurdu.İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti.

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