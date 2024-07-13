https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/hindistanda-yildirim-dusmesi-sonucu-63-kisi-oldu-1085837655.html

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi öldü

Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T19:40+0300

2024-07-13T19:40+0300

2024-07-13T19:40+0300

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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'in 10 bölgesinde ve Bihar'ın çeşitli bölgelerinde çarşamba ve perşembe günleri çok sayıda yıldırım düştü.Yıldırım düşmesi sonucu Uttar Pradeş'te en az 43, Bihar'da ise 20 kişi öldü.Sağlık yetkilileri, ayrıca, Bihar eyaletinde 40 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.Meteoroloji uzmanları, bu tür çok sayıda güçlü yıldırım olaylarının muson aylarında olağan dışı olduğunu vurgularken, IMD, çarşamba ve perşembe günü sadece Hindistan'da değil, Bengal Körfezi ve Arap Denizi de dahil olmak üzere yakın bölgelerde 240 bin yıldırım düşmesi vakası olduğunu duyurdu.IMD, gelecek beş gün boyunca Hindistan'ın güneybatı ve kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar beklendiği uyarısında bulundu.

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