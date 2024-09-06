https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/italya-kultur-bakani-fenomen-sevgilisinin-ifsalari-sebebiyle-istifa-etti-1087753782.html

İtalya Kültür Bakanı, fenomen sevgilisinin ifşaları sebebiyle istifa etti

İtalya Kültür Bakanı, fenomen sevgilisinin ifşaları sebebiyle istifa etti

Sputnik Türkiye

İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, kendisine danışman yapmaya çalıştığı ve sonradan sevgilisi olduğunu da itiraf ettiği bir... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T22:34+0300

2024-09-06T22:34+0300

2024-09-06T22:34+0300

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62 yaşındaki Bakan Sangiuliano, bir süredir, sosyal medya fenomeni 41 yaşındaki Maria Rosaria Boccia'nın geçen ay bakan danışmanı olarak atandığını duyurması ancak basının tepkisi sonrası Kültür Bakanlığının bu atama haberini yalanlamasıyla patlak veren skandalın merkezindeydi.Bakanlık yalanlamasının ardından Boccia'nın sosyal medya hesaplarından Sangiuliano'nun gezilerine katıldığına dair fotoğraflar ile özel yazışmalarını paylaşması ve bazı devlet yazışmalarını gördüğüne dair ifşaatları ülkede tartışmaları büyüttü.Sangiuliano, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Boccia ile arasında gizli bir ilişki olduğunu itiraf ederken, Boccia'nın kendisiyle beraber yaptığı seyahatlerinin kamu kaynaklarından değil cebinden karşıladığını açıklamıştı. Sangiuliano aynı demeçte, neden olduğu 'utançtan' ötürü Başbakan Giorgia Meloni ve eşinden özür dilerken, istifasını daha önce verdiğini ancak Başbakan'ın bunu kabul etmediğini söylemişti.Boccia'nın bugünkü La Stampa gazetesindeki röportajında ifşaatlarını sürdürmesi, Sangiuliano üzerindeki baskıyı artırdı.Bakan Sangiuliano, bugün akşamüstü Başbakan Meloni'ye 'istifasının kaçınılmaz bir hale geldiğini ve bu nedenle görevinden ayrıldığını' belirten bir mektup verdi.Meloni de yaptığı yazılı açıklamayla, "dürüst bir insan" olarak tanımladığı Sangiuliano'nun istifasını kabul ettiğini kaydetti.Sangiuliano'nun karıştığı bu skandal nedeniyle muhalefet partileri de olayın kamuoyuna yansıdığı ilk günden bu yana bakanın istifa etmesi gerektiği konusunda Başbakan Meloni ve hükümete baskı yapıyordu.

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italya, italya kültür bakanlığı, istifa, giorgia meloni, muhalefet, fenomen, sevgili, ifşa, ifşaat, ifşaatçı