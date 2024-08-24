https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/almanyanin-solingen-kentinde-bicakli-saldiri-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1087202553.html

Almanya'nın Solingen kentinde bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde bıçaklı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Almanya'dnın Solingen kentinde bir festivalde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T00:29+0300

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dünya

almanya

solingen

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Almanya'nın Solingen kentinde, bir festivalde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bild gazetesinin haberine göre en az üç kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırganın kaçtığı ifade edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği bildirildi.9 kişinin kurtarılmaya çalıştığı belirtildi.

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