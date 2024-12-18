https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-general-kirillov-cinayeti-iki-supheli-gozaltina-alindi-1091687496.html

Rus General Kirillov cinayeti: İki şüpheli gözaltına alındı

Rus General Kirillov cinayeti: İki şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde Tümgeneral Kirillov’un bombalı saldırıda ölümüne ilişkin soruşturmada iki şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T09:44+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, başkent Moskova’da 17 Aralık Salı günü sabah erken saatlerinde bir skutera monte edilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu iki şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Olay yerindeki güvenlik kameralarından alınan kayıtlarda iki şüpheli aracın izinin takip edildiği belirtilirken düzenlenen operasyonla iki şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.Açıklamada, cinayeti organize eden kişilerin, sosyal medya platformlarını kullanarak failleri bulduğu ve onlara Ukrayna Güvenlik Servisi mensubunun iletişim bilgilerini verdiği anlatıldı.17 Aralık sabahı Moskova'daki Ryazanskiy Caddesi'nde bir evin girişine yakın skutera yerleştirilen patlayıcı cihazın infilak etmesi neticesinde Tümgeneral Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili olarak terör eylemi, cinayet ve yasadışı silah kaçakçılığı suçları kapsamında bir soruşturma başlatılmıştı.

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rusya, rusya soruşturma komitesi, igor kirillov, cinayet, şüpheli, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna, ukrayna krizi