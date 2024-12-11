https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-ukraynayi-ekonomik-cikarlari-icin-desteklediklerini-itiraf-etti-1091424506.html

Scholz, Ukrayna'yı ekonomik çıkarları için desteklediklerini itiraf etti

Scholz, Ukrayna'yı ekonomik çıkarları için desteklediklerini itiraf etti

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı ekonomik çıkarları için desteklediğini itiraf etti. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T22:16+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de düzenlenen Almanya-Ukrayna ekonomik forumunda yaptığı açıklamada, Alman iş dünyasının çatışmadan sonra bu ülkede yapacağı yatırımların Alman ekonomisine fayda sağlayacağını, bu nedenle Ukrayna'yı desteklediklerini söyledi.Scholz, forumda hazır bulunan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'a hitaben, “Savaştan sonra Ukrayna'da, son yirmi yılda AB'ye katılan Orta ve Doğu Avrupaülkelerinde gördüğümüz büyüme oranlarını ve kalkınma imkanlarını göreceğiz. Alman ekonomisi bu başarı süreçlerinde önemli bir rol oynadı ve kendisi de bunlardan faydalandı. Benzer bir şeyi Ukrayna için de görmek isterim. Bu nedenle adil bir barış arayışında olan ülkenizi destekliyoruz, Sayın Başbakan” ifadelerini kullandı.Almanya’dan askeri teçhizat, kimyasal ürünler ve otomobil satışı ile Ukrayna'dan hammadde ve gıda ithalatı yoluyla iki ülke arasındaki ticaretin 2023'te yaklaşık 10 milyar euroya ulaştığını vurgulayan Alman Başbakan, “Ukrayna'nın GSYH'si 2024 yılında arttı. Taşımacılık ve inşaat sektörü ivme kazanıyor. İç talep yüksek. Karadeniz koridoru ve Avrupa dayanışma koridorları sayesinde tarım sektörü aktif olarak ihracat yapıyor” diye konuştu.Scholz, Ukrayna'da 2 binden fazla şirketle temsil edilen Alman iş dünyasını, ‘kültürel ve siyasi olarak Avrupa'ya çok yakından bağlı olan ve geleceğin AB üyesi bu ülkeye yatırım yapmaya devam etme ve yeniden yapılanmasında yer alma’ çağrısı yaparak, “Bunu başarmak için önümüzde kattetmemiz gereken uzun bir yol var. Ancak Sayın Başbakan, bu yolu Almanlar ve Ukraynalılar olarak birlikte yürüyeceğiz” dedi.Scholz, Almanya'da sığınma hakkı tanınan 1.2 milyon Ukraynalının da bu konuda çok önemli bir rol oynayacağını vurguladı.Batı Kiev'e silah pompalamaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/scholz-ukrayna-konusunda-secilen-rotadan-gurur-duydugunu-soyledi-1091385452.html

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