https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-merkez-bankasi-moskova-borsasinda-doviz-ticaretini-durdurdu-1084827425.html
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin durdurulduğunu duyurdu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T22:54+0300
2024-06-13T22:54+0300
2024-06-13T22:54+0300
dünya
rusya merkez bankası
moskova borsası
döviz
dolar
euro
metal
abd hazine bakanlığı
yaptırım
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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın döviz piyasası ve kıymetli maden piyasasındaki sabah işlemlerinin 14 Haziran'dan itibaren durdurulacağı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren ve bu kararın iptaline kadar Moskova saatiyle 09: 50'ye kadar Moskova Borsası döviz ve kıymetli metaller piyasasında işlem seansları düzenlememe kararı aldı” denildi.12 Haziran'da ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi, Ulusal Uzlaştırma Deposu, Rusya Ulusal Sigorta Şirketi ve SOGAZ Sigorta Şirketinin da bulunduğu Rus mali altyapısına kısıtlamalar getirerek Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-rus-mali-altyapisi-hedef-alindi-1084775226.html
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rusya merkez bankası, moskova borsası, döviz, dolar, euro, metal, abd hazine bakanlığı, yaptırım
rusya merkez bankası, moskova borsası, döviz, dolar, euro, metal, abd hazine bakanlığı, yaptırım
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin durdurulduğunu duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın döviz piyasası ve kıymetli maden piyasasındaki sabah işlemlerinin 14 Haziran'dan itibaren durdurulacağı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren ve bu kararın iptaline kadar Moskova saatiyle 09: 50'ye kadar Moskova Borsası döviz ve kıymetli metaller piyasasında işlem seansları düzenlememe kararı aldı” denildi.
12 Haziran'da ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi, Ulusal Uzlaştırma Deposu, Rusya Ulusal Sigorta Şirketi ve SOGAZ Sigorta Şirketinin da bulunduğu Rus mali altyapısına kısıtlamalar getirerek Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletmişti.