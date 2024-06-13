https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-merkez-bankasi-moskova-borsasinda-doviz-ticaretini-durdurdu-1084827425.html

Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu

Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda döviz ticaretini durdurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’nda dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin durdurulduğunu duyurdu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T22:54+0300

2024-06-13T22:54+0300

2024-06-13T22:54+0300

dünya

rusya merkez bankası

moskova borsası

döviz

dolar

euro

metal

abd hazine bakanlığı

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/01/1054332482_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc61291077bac833f1a1412b4579c387.jpg

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Moskova Borsası'nın döviz piyasası ve kıymetli maden piyasasındaki sabah işlemlerinin 14 Haziran'dan itibaren durdurulacağı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren ve bu kararın iptaline kadar Moskova saatiyle 09: 50'ye kadar Moskova Borsası döviz ve kıymetli metaller piyasasında işlem seansları düzenlememe kararı aldı” denildi.12 Haziran'da ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi, Ulusal Uzlaştırma Deposu, Rusya Ulusal Sigorta Şirketi ve SOGAZ Sigorta Şirketinin da bulunduğu Rus mali altyapısına kısıtlamalar getirerek Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-rus-mali-altyapisi-hedef-alindi-1084775226.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya merkez bankası, moskova borsası, döviz, dolar, euro, metal, abd hazine bakanlığı, yaptırım