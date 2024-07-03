https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/astanada-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1085484900.html

Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor

Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T15:01+0300

2024-07-03T15:01+0300

2024-07-03T15:44+0300

dünya

rusya

türkiye

rusya-türkiye ilişkileri

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

astana

kazakistan

şangay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085485545_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_bb4b83740fac008d4d046f1750add82e.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve dünyadaki durumla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirtti.Putin, dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kademeli bir şekilde gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.Türkiye ile yürütülen stratejik projeleri planlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Putin, geçen yıl 6.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve turizmde rekor kırıldığına dikkat çekti.Putin, son birkaç ayda bir miktar düşüş olmasına rağmen ikili ticaret hacminin 55 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.'Sinop Nükleer Enerji Santrali konusunda ciddi adımlar atabiliriz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadesini kullandı.Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: 'Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz'Turizm sektöründe yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/kremlin-rusya-ve-turkiye-suriyenin-kuzeyinde-terorle-mucadelede-isbirligi-yapacak-1085478056.html

rusya

astana

kazakistan

şangay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, kazakistan, şangay, şangay işbirliği örgütü