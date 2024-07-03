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Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor
Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı. 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T15:01+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve dünyadaki durumla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirtti.Putin, dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kademeli bir şekilde gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.Türkiye ile yürütülen stratejik projeleri planlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Putin, geçen yıl 6.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve turizmde rekor kırıldığına dikkat çekti.Putin, son birkaç ayda bir miktar düşüş olmasına rağmen ikili ticaret hacminin 55 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.'Sinop Nükleer Enerji Santrali konusunda ciddi adımlar atabiliriz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadesini kullandı.Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: 'Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz'Turizm sektöründe yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.
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rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, kazakistan, şangay, şangay işbirliği örgütü
rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, astana, kazakistan, şangay, şangay işbirliği örgütü

Erdoğan'la görüşen Putin: Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rus-Türk ilişkileri gelişiyor

15:01 03.07.2024 (güncellendi: 15:44 03.07.2024)
© TCCB / Murat Çetinmühürdarputin erdoğan astana
putin erdoğan astana - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2024
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve dünyadaki durumla ilgili görüş alışverişi yaptıklarını belirtti.

Putin, dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kademeli bir şekilde gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye ile yürütülen stratejik projeleri planlı bir şekilde hayata geçirdiklerini belirten Putin, geçen yıl 6.7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve turizmde rekor kırıldığına dikkat çekti.

Putin, son birkaç ayda bir miktar düşüş olmasına rağmen ikili ticaret hacminin 55 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.

'Sinop Nükleer Enerji Santrali konusunda ciddi adımlar atabiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya'nın birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'ni yaptığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, bitirebilmek. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani, 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz."

'Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz'

Turizm sektöründe yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum."

Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye muhakkak geleceğini dile getirdi.
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