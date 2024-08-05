https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ingilterede-kargasa-devam-ediyor-daimi-ordu-alarma-gecti-tutuklu-sayisi-400u-buldu-1086518288.html
İngiltere'de kargaşa devam ediyor: 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu
İngiltere'de kargaşa devam ediyor: 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu
Sputnik Türkiye
3 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi ile ilgili protestoların ülke geneline yayılması sonrasında 400'den fazla kişi tutuklanırken İngiltere Başbakanı Starmer... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T17:35+0300
2024-08-05T17:35+0300
2024-08-05T17:35+0300
birleşik krallık
protesto
ingiltere
dünya
southport
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İngiltere’nin Southport kentinde bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların ülke geneline yayılması sonrasında, İngiltere'de 400'den fazla kişi tutuklandı ve başbakan, yeni saldırılarla başa çıkmak için uzman polis memurlarından oluşan bir "daimi ordu" kurdu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, islamofobik çetelerin Rotherham ve Tamworth'ta sığınmacıları barındıran otelleri ırkçı saldırılar gerçekleştirmesi ve ateşe vermesinin ardından acil bir toplantı düzenledi.Konuyla ilgili Starmer şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/ingilterede-asiri-sagci-sokak-olaylari-dalga-dalga-ulkenin-bircok-bolgesine-yayildi-1086497027.html
birleşik krallık
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birleşik krallık, protesto, ingiltere, southport
birleşik krallık, protesto, ingiltere, southport
İngiltere'de kargaşa devam ediyor: 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu
3 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi ile ilgili protestoların ülke geneline yayılması sonrasında 400'den fazla kişi tutuklanırken İngiltere Başbakanı Starmer, yeni saldırılarla başa çıkmak için uzman polis memurlarından oluşan bir 'daimi ordu' kurdu.
İngiltere’nin Southport kentinde bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların ülke geneline yayılması sonrasında, İngiltere'de 400'den fazla kişi tutuklandı ve başbakan, yeni saldırılarla başa çıkmak için uzman polis memurlarından oluşan bir "daimi ordu" kurdu.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, islamofobik çetelerin Rotherham ve Tamworth'ta sığınmacıları barındıran otelleri ırkçı saldırılar gerçekleştirmesi ve ateşe vermesinin ardından acil bir toplantı düzenledi.
Konuyla ilgili Starmer şunları söyledi:
"Uzman kamu görevlilerinden oluşan daimi bir ordumuz olacak, böylece ihtiyaç duyduğumuz yerde bu konuyla ilgilenecek yeterli sayıda subayımız olacak.
“İkincisi, cezai adaleti artıracağız. Zaten yüzlerce tutuklama oldu, bazıları bu sabah mahkemeye çıkarıldı.
"Yasanın tüm gücünü hissedecek olan süreçte yer alan kişilerin isimlerinin ve kimliklerinin en kısa sürede değerlendirilmesini talep ettim."