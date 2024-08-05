İngiltere'de kargaşa devam ediyor: 'Daimi ordu' alarma geçti, tutuklu sayısı 400'ü buldu

"Uzman kamu görevlilerinden oluşan daimi bir ordumuz olacak, böylece ihtiyaç duyduğumuz yerde bu konuyla ilgilenecek yeterli sayıda subayımız olacak.

“İkincisi, cezai adaleti artıracağız. Zaten yüzlerce tutuklama oldu, bazıları bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

"Yasanın tüm gücünü hissedecek olan süreçte yer alan kişilerin isimlerinin ve kimliklerinin en kısa sürede değerlendirilmesini talep ettim."