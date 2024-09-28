Hizbullah doğruladı: Örgüt lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldürüldü

“Sayyed, Direnişin Lideri, salih kul, büyük bir şehit olarak, cesur ve kahraman bir lider, bilge, basiretli ve sadık bir mümin olarak Rabb’inin huzuruna ve O’nun rızasına doğru yürüdü. Peygamberlerin ve şehit imamların izinden giden ilahi bir iman yolculuğunda, Kerbela’nın aydınlık şehitler kervanına katıldı.

Saygınlığını ve önderliğini 1992’de İslami Direnişin şehitlerinin efendisi olarak devralan ve Lübnan’ın 2000 yılında kurtuluşuna kadar, 2006’daki ilahi zafer de dahil olmak üzere, onur ve kurtuluşun tüm diğer savaşlarına kadar, Filistin’e, Gazze’ye ve mazlum Filistin halkına destek ve kahramanlık savaşına kadar zaferden zafere taşıyan Hizbullah Genel Sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah, büyük ve ölümsüz şehitlerin arasına katıldı.

İmam Saheb al-Zaman, İmam Mehdi (Allah onu korusun ve ona barış versin), Müslümanların Lideri İmam Seyyid Ali Hamaney (Allah onu korusun), büyük dini alimler, mücahitler, müminler, direniş ümmeti, sabırlı ve cihatçı Lübnan halkımız, tüm İslam Ümmeti, dünyadaki tüm özgür ve mazlum insanlar ve onun saygın ve sabırlı ailesine taziyelerimizi sunuyoruz.

Hizbullah Genel Sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah’ı tebrik ediyoruz. Allah ona en yüce ilahi onuru, İmam Hüseyin’in (ona selam olsun) Nişanı’nı bahşetsin, en değerli arzularını ve en yüksek iman seviyelerini, Kudüs ve Filistin yolunda bir şehit olarak gerçekleştirsin. Güney banliyödeki hain Siyonist saldırının ardından onun saf ve kutsal alayına katılan şehit kardeşlerini tebrik ediyor ve taziyelerimizi sunuyoruz.

Hizbullah liderliği, fedakarlıklar ve şehitlerle dolu yolculuğumuzun en yüce, en kutsal ve en değerli şehidine, Siyonist düşmana karşı cihadını, Gazze ve Filistin’e desteğini ve Lübnan’ın ve onun direngen ve onurlu halkının savunmasını sürdürmeye söz veriyor.

Ve onurlu mücahitlere ve İslami direnişin zafer dolu, cesur kahramanlarına, sizler sevgili şehidimizin emaneti ve onun sağlam kalkanı ve kahramanlığın taç mücevherleri olan kardeşlerisiniz. Liderimiz, Sayyed, hala aramızda; düşüncesi, ruhu, çizgisi ve kutsal yaklaşımıyla, ve sizler sadakat ve direnişe bağlılık, fedakarlık ve zafere kadar adanmışlık sözünüzde duruyorsunuz.”