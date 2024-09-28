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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hizbullah-da-dogruladi-orgut-lideri-hasan-nasrallah-israil-saldirisinda-olduruldu--1088552667.html
Hizbullah doğruladı: Örgüt lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldürüldü
Hizbullah doğruladı: Örgüt lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldürüldü
Sputnik Türkiye
Hizbullah, örgüt lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T14:38+0300
2024-09-28T14:50+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
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Hizbullah'ın resmi kaynakları dün yaşanan İsrail saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar yazıldı: Hizbullah’ın Sayyed Hassan Nasrallah’ın vefatına ilişkin tam açıklamasıHasan Nasrallah kimdir?Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki 'havza' diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.Konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/nasrallahin-oldugu-iddialari-ardindan-iran-dini-lideri-ayetullah-hamaneyden-ilk-aciklama--1088550407.html
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Hizbullah doğruladı: Örgüt lideri Hasan Nasrallah İsrail saldırısında öldürüldü

14:38 28.09.2024 (güncellendi: 14:50 28.09.2024)
© AA / AA VideoHizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / AA Video
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Hizbullah, örgüt lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı.
Hizbullah'ın resmi kaynakları dün yaşanan İsrail saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar yazıldı:
Hizbullah’ın Sayyed Hassan Nasrallah’ın vefatına ilişkin tam açıklaması

“Sayyed, Direnişin Lideri, salih kul, büyük bir şehit olarak, cesur ve kahraman bir lider, bilge, basiretli ve sadık bir mümin olarak Rabb’inin huzuruna ve O’nun rızasına doğru yürüdü. Peygamberlerin ve şehit imamların izinden giden ilahi bir iman yolculuğunda, Kerbela’nın aydınlık şehitler kervanına katıldı.

Saygınlığını ve önderliğini 1992’de İslami Direnişin şehitlerinin efendisi olarak devralan ve Lübnan’ın 2000 yılında kurtuluşuna kadar, 2006’daki ilahi zafer de dahil olmak üzere, onur ve kurtuluşun tüm diğer savaşlarına kadar, Filistin’e, Gazze’ye ve mazlum Filistin halkına destek ve kahramanlık savaşına kadar zaferden zafere taşıyan Hizbullah Genel Sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah, büyük ve ölümsüz şehitlerin arasına katıldı.

İmam Saheb al-Zaman, İmam Mehdi (Allah onu korusun ve ona barış versin), Müslümanların Lideri İmam Seyyid Ali Hamaney (Allah onu korusun), büyük dini alimler, mücahitler, müminler, direniş ümmeti, sabırlı ve cihatçı Lübnan halkımız, tüm İslam Ümmeti, dünyadaki tüm özgür ve mazlum insanlar ve onun saygın ve sabırlı ailesine taziyelerimizi sunuyoruz.

Hizbullah Genel Sekreteri Sayyed Hassan Nasrallah’ı tebrik ediyoruz. Allah ona en yüce ilahi onuru, İmam Hüseyin’in (ona selam olsun) Nişanı’nı bahşetsin, en değerli arzularını ve en yüksek iman seviyelerini, Kudüs ve Filistin yolunda bir şehit olarak gerçekleştirsin. Güney banliyödeki hain Siyonist saldırının ardından onun saf ve kutsal alayına katılan şehit kardeşlerini tebrik ediyor ve taziyelerimizi sunuyoruz.

Hizbullah liderliği, fedakarlıklar ve şehitlerle dolu yolculuğumuzun en yüce, en kutsal ve en değerli şehidine, Siyonist düşmana karşı cihadını, Gazze ve Filistin’e desteğini ve Lübnan’ın ve onun direngen ve onurlu halkının savunmasını sürdürmeye söz veriyor.

Ve onurlu mücahitlere ve İslami direnişin zafer dolu, cesur kahramanlarına, sizler sevgili şehidimizin emaneti ve onun sağlam kalkanı ve kahramanlığın taç mücevherleri olan kardeşlerisiniz. Liderimiz, Sayyed, hala aramızda; düşüncesi, ruhu, çizgisi ve kutsal yaklaşımıyla, ve sizler sadakat ve direnişe bağlılık, fedakarlık ve zafere kadar adanmışlık sözünüzde duruyorsunuz.”

Hasan Nasrallah kimdir?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.
Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.
Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.
Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki 'havza' diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.
İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.
İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.
Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.
Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.
Konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.
Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.
Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.
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