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Kanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti
Kanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti
Sputnik Türkiye
Kanada hükümeti, Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te suikastiyle ilgili Hindistan hükümetini suçlayarak 6 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
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kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar, Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisiydi. 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüş ve Kanada hükümeti olayla ilgili Hindistan hükümetini suçlamıştı. İki ülke karşılıklı olarak alınan bir kaç diplomatik hamleden sonra dün akşam Kanada Başbakanı Justin Trudeau, polisin "tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduklarına ve bulunmaya devam ettiklerine dair açık ve ikna edici kanıtlara sahip" olduğunu belirterek "Bugün, bu altı kişi için sınır dışı bildirimi yayınlandı. Kanada'yı terk etmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.Kanada Dışişleri Bakanlığı "Kanada, bugün altı Hindu diplomat ve konsolosluk görevlisinin, Hindistan Hükümeti'ne bağlı ajanlar tarafından Kanada vatandaşlarına yönelik hedefli bir davranışlar kapsamında Kanada'dan sınır dışı edilme bildirimi aldığını duyurur" ifadelerini kullandı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise dün akşam karşılık olarak 6 Kanadalı diplomatın ismini vererek "19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 23:59'a kadar Hindistan'dan ayrılmaları istendi" açıklamasını yaptı.
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kanada, hindistan, halistan, halistan kurtuluş gücü, hardeep singh nijjar

Kanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti

10:12 15.10.2024 (güncellendi: 10:14 15.10.2024)
© AP Photo / Muhammad SajjadKanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti
Kanada ve Hindistan, Sih liderin öldürülmesiyle ilgili diplomatları karşılıklı sınır dışı etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Muhammad Sajjad
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Kanada hükümeti, Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te suikastiyle ilgili Hindistan hükümetini suçlayarak 6 diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. İddialara göre 6 diplomat, bağımsız bir Sih devleti çağrısında bulunan Nijjar'ın öldürülmesinde rol oynadı. Hindistan ise karşılığında 6 diplomatı sınır dışı etti.
kanada vatandaşı Hardeep Singh Nijjar, Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisiydi. 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüş ve Kanada hükümeti olayla ilgili Hindistan hükümetini suçlamıştı.
İki ülke karşılıklı olarak alınan bir kaç diplomatik hamleden sonra dün akşam Kanada Başbakanı Justin Trudeau, polisin "tehdit oluşturan faaliyetlerde bulunduklarına ve bulunmaya devam ettiklerine dair açık ve ikna edici kanıtlara sahip" olduğunu belirterek "Bugün, bu altı kişi için sınır dışı bildirimi yayınlandı. Kanada'yı terk etmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Kanada Dışişleri Bakanlığı "Kanada, bugün altı Hindu diplomat ve konsolosluk görevlisinin, Hindistan Hükümeti'ne bağlı ajanlar tarafından Kanada vatandaşlarına yönelik hedefli bir davranışlar kapsamında Kanada'dan sınır dışı edilme bildirimi aldığını duyurur" ifadelerini kullandı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise dün akşam karşılık olarak 6 Kanadalı diplomatın ismini vererek "19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 23:59'a kadar Hindistan'dan ayrılmaları istendi" açıklamasını yaptı.
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