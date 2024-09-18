https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tayvanli-uretici-cagri-cihazlarini-biz-degil-lisans-verdigimiz-bac-uretti-1088156079.html

Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama: Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti

Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama: Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti

Sputnik Türkiye

Lübnan’da çağrı cihazlarının bomba gibi patlayarak 2 binden fazla kişiyi yaralaması sonrasında cihazları üreten firmadan açıklama geldi. Tayvanlı şirketin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T11:08+0300

2024-09-18T11:08+0300

2024-09-18T11:38+0300

dünya

çağrı cihazı

tayvan

lübnan

hizbullah

israil

israil-filistin

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İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamış, son bilgilere göre 9 kişi ölmüş, 2 binden fazla insanın yaralanmıştı. Sözkonusu patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına açıklama yaparak ‘patlayan cihazları’ kendilerinin üretmediğini duyurdu.Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini açıkladı.Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Ürün bizim değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html

tayvan

lübnan

israil

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çağrı cihazı, tayvan, lübnan, hizbullah, israil, israil-filistin