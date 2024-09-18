https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tayvanli-uretici-cagri-cihazlarini-biz-degil-lisans-verdigimiz-bac-uretti-1088156079.html
Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama: Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti
Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama: Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti
Sputnik Türkiye
Lübnan’da çağrı cihazlarının bomba gibi patlayarak 2 binden fazla kişiyi yaralaması sonrasında cihazları üreten firmadan açıklama geldi. Tayvanlı şirketin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T11:08+0300
2024-09-18T11:08+0300
2024-09-18T11:38+0300
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İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamış, son bilgilere göre 9 kişi ölmüş, 2 binden fazla insanın yaralanmıştı. Sözkonusu patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına açıklama yaparak ‘patlayan cihazları’ kendilerinin üretmediğini duyurdu.Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini açıkladı.Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Ürün bizim değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/rusyadan-lubnandaki-siber-saldiriyla-ilgili-uluslararasi-sorusturma-cagrisi-1088155415.html
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çağrı cihazı, tayvan, lübnan, hizbullah, israil, israil-filistin
çağrı cihazı, tayvan, lübnan, hizbullah, israil, israil-filistin
Çağrı cihazları üreticisinden ilk açıklama: Cihazları biz değil lisans verdiğimiz BAC üretti
11:08 18.09.2024 (güncellendi: 11:38 18.09.2024)
Lübnan’da çağrı cihazlarının bomba gibi patlayarak 2 binden fazla kişiyi yaralaması sonrasında cihazları üreten firmadan açıklama geldi. Tayvanlı şirketin yetkilisi, patlayan cihazları kendilerinin üretmediğini lisans verdikleri Budapeşte’deki bir firmanın ürettiğini duyurdu.
İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik düzenlediği siber saldırıda, yüzlerce el tipi çağrı cihazları neredeyse aynı anda bomba gibi patlamış, son bilgilere göre 9 kişi ölmüş, 2 binden fazla insanın yaralanmıştı. Sözkonusu patlayan çağrı cihazlarının Tayvan’daki üreticisi Gold Apollo, bugün basına açıklama yaparak ‘patlayan cihazları’ kendilerinin üretmediğini duyurdu.
Gold Apollo Şirketi Başkanı Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC Consulting isimli şirketi, 3 yıl önce kendi markaları altında çağrı cihazını üretmek için yetkilendirdiklerini açıkladı.
Hsu Ching-kuang bugünkü basın toplantısında "Ürün bizim değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı” ifadelerini kullandı.