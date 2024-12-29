https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
Sputnik Türkiye
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85’e yükseldi... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T09:37+0300
2024-12-29T09:37+0300
2024-12-29T10:47+0300
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Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 85 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyorduTayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800tipi uçak, yerel saat ile 09.07’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti.Yakın zamanda da acil sinyal vermiştiFlightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor.Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Musan itfaiye istasyonunun şefi Lee Jeong-hyeon, kurtarma ekiplerinin çarpışmanın etkisiyle etrafa dağılan cesetleri aramaya devam ettiğini söyledi. Uçağın tamamen parçalandığı, yalnızca kuyruk tertibatının tanınabilir durumda olduğu belirtildi.Ulaştırma Bakanlığı’nın kıdemli yetkilisi Joo Jong-wan, kaza ve yangının nedenlerini araştırmak için hükümet araştırmacılarının olay yerinde inceleme başlattığını açıkladı. Kontrol kulesinin kazadan önce pilotlara kuş çarpması uyarısı gönderdiği de resmi açıklamalarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html
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güney kore, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, iniş, acil iniş, iniş takımı, kore, seul, boeing
güney kore, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, iniş, acil iniş, iniş takımı, kore, seul, boeing
Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
09:37 29.12.2024 (güncellendi: 10:47 29.12.2024)
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85’e yükseldi. Yetkililer, sağ kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı.
Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 85 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.
175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyordu
Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800tipi uçak, yerel saat ile 09.07’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.
Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti.
Yakın zamanda da acil sinyal vermişti
Flightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor.
Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Musan itfaiye istasyonunun şefi Lee Jeong-hyeon, kurtarma ekiplerinin çarpışmanın etkisiyle etrafa dağılan cesetleri aramaya devam ettiğini söyledi. Uçağın tamamen parçalandığı, yalnızca kuyruk tertibatının tanınabilir durumda olduğu belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığı’nın kıdemli yetkilisi Joo Jong-wan, kaza ve yangının nedenlerini araştırmak için hükümet araştırmacılarının olay yerinde inceleme başlattığını açıkladı. Kontrol kulesinin kazadan önce pilotlara kuş çarpması uyarısı gönderdiği de resmi açıklamalarda yer aldı.