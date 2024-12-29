Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
07:22
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
07:45
2 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
08:28
5 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:05
3 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
09:50
2 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
10:04
2 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
10:24
3 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
10:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:11
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
11:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
12:22
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
16:11
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” ifadesi
22:33
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu
Sputnik Türkiye
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85’e yükseldi... 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T09:37+0300
2024-12-29T10:47+0300
dünya
güney kore
uçak kazası
uçak seferi
uçak seferleri
iniş
acil iniş
iniş takımı
kore
seul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092143834_0:45:860:529_1920x0_80_0_0_5011d9b225ca5a387af7beb293af2469.jpg
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 85 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyorduTayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800tipi uçak, yerel saat ile 09.07’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti.Yakın zamanda da acil sinyal vermiştiFlightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor.Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Musan itfaiye istasyonunun şefi Lee Jeong-hyeon, kurtarma ekiplerinin çarpışmanın etkisiyle etrafa dağılan cesetleri aramaya devam ettiğini söyledi. Uçağın tamamen parçalandığı, yalnızca kuyruk tertibatının tanınabilir durumda olduğu belirtildi.Ulaştırma Bakanlığı’nın kıdemli yetkilisi Joo Jong-wan, kaza ve yangının nedenlerini araştırmak için hükümet araştırmacılarının olay yerinde inceleme başlattığını açıkladı. Kontrol kulesinin kazadan önce pilotlara kuş çarpması uyarısı gönderdiği de resmi açıklamalarda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/husiler-abdye-ait-insansiz-hava-aracini-dusurduk-1092143589.html
güney kore
kore
seul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1d/1092143834_48:0:812:573_1920x0_80_0_0_628c0b6adf72625f8af2ee28a4c9c310.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney kore, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, iniş, acil iniş, iniş takımı, kore, seul, boeing
güney kore, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, iniş, acil iniş, iniş takımı, kore, seul, boeing

Güney Kore'de feci uçak kazası: Uçağın uçuş takımları açılmadı, 175 kişilik uçakta sadece 2 kişi sağ bulundu

09:37 29.12.2024 (güncellendi: 10:47 29.12.2024)
© BURAK ERSOY-AW359970Güney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
© BURAK ERSOY-AW359970
Abone ol
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85’e yükseldi. Yetkililer, sağ kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Güney Kore’deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı.
Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 85 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyordu

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800tipi uçak, yerel saat ile 09.07’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.
Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti.

Yakın zamanda da acil sinyal vermişti

Flightradar, kazadan iki gün önce aynı uçağın Jeju-Pekin uçuşu sırasında 7700 koduyla acil sinyali verdiğini ve rotasını Seul’e çevirdiğini belirtti. Olayın ardından uçağın programını yakalamak için gecikmelerle uçtuğu bildirildi. Ancak, pilotların neden acil sinyal verdiği ve bu durumun kazayla bağlantılı olup olmadığı hala bilinmiyor.
Yetkililer, kazaya kuş çarpması ve iniş takımı arızasının neden olmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor. Musan itfaiye istasyonunun şefi Lee Jeong-hyeon, kurtarma ekiplerinin çarpışmanın etkisiyle etrafa dağılan cesetleri aramaya devam ettiğini söyledi. Uçağın tamamen parçalandığı, yalnızca kuyruk tertibatının tanınabilir durumda olduğu belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığı’nın kıdemli yetkilisi Joo Jong-wan, kaza ve yangının nedenlerini araştırmak için hükümet araştırmacılarının olay yerinde inceleme başlattığını açıkladı. Kontrol kulesinin kazadan önce pilotlara kuş çarpması uyarısı gönderdiği de resmi açıklamalarda yer aldı.
ABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2024
DÜNYA
Husiler: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
Dün, 23:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала