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Kremlin'den Hakan Fidan'a yanıt: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Kremlin'den Hakan Fidan'a yanıt: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T14:03+0300
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dünya
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rusya-türkiye ilişkileri
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bakan Fidan'ın sözlerini anımsatan gazetecilere "Türkiye gibi önemli ortaklar da dahil komşularımızın BRICS'e yönelik artan ilgisini elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Kuşkusuz bu ilgi, Rusya'nın dönem başkanlığında yapılacak ve aktif bir şekilde hazırlandığımız BRICS zirvesinin gündeminde yer alacak" yanıtını verdi.Bu arada Peskov, BRICS'in gruba katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılayamayabileceğini belirterek "Fakat BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmeye ilgi duyuyor. Bunun için şu anda, temasları sürdürmeye yönelik çeşitli formatlar üzerinde düşünülüyor. Ancak böylesine yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.Hakan Fidan, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıklamıştı.Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.BRICS nedir?Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacakRusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.BRICS ülkeleri hangileri?Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/hakan-fidan-bricse-katilmak-istiyoruz-abye-karsi-iyi-bir-alternatif-olabilir-1084488475.html
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rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, dmitriy peskov, hakan fidan, brics
rusya, türkiye, rusya-türkiye ilişkileri, dmitriy peskov, hakan fidan, brics

Kremlin'den Hakan Fidan'a yanıt: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

14:03 04.06.2024 (güncellendi: 14:05 04.06.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin BRICS grubuna katılmak istediğini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bakan Fidan'ın sözlerini anımsatan gazetecilere "Türkiye gibi önemli ortaklar da dahil komşularımızın BRICS'e yönelik artan ilgisini elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Kuşkusuz bu ilgi, Rusya'nın dönem başkanlığında yapılacak ve aktif bir şekilde hazırlandığımız BRICS zirvesinin gündeminde yer alacak" yanıtını verdi.

Bu arada Peskov, BRICS'in gruba katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarını tam olarak karşılayamayabileceğini belirterek "Fakat BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmeye ilgi duyuyor. Bunun için şu anda, temasları sürdürmeye yönelik çeşitli formatlar üzerinde düşünülüyor. Ancak böylesine yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini açıklamıştı.

Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.

BRICS nedir?

Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon. 'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICS’ raporunda kullanılmıştı.

Bir sonraki zirve Kazan’da yapılacak

Rusya'nın öncülüğünde kurulan BRIC, ilk zirvesini 16 Temmuz 2009 tarihinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde gerçekleştirdi. İlk zirvede Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yer aldı. Ardından 2010'da Güney Afrika'nın da katılımıyla üye ülke sayısı 5'e ulaştı ve BRICS ismine dönüştü. BRICS, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ından fazlasını ve GSYİH’inin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. 2024'te yapılması planlanan 16. BRICS Zirvesi Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek.

BRICS ülkeleri hangileri?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BRICS'e katılmak istiyoruz
11:57
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