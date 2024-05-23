https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/turbulansa-yakalanan-ucaktaki-20-yolcu-yogun-bakimda-1084128596.html

Türbülansa yakalanan uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda

Türbülansa yakalanan uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda

Sputnik Türkiye

Singapur Havayolları'na ait uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu yaralanan 20 kişinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hastane yetkilisi, 40 kişiden... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T13:16+0300

2024-05-23T13:16+0300

2024-05-23T13:16+0300

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uçuş

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Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolculardan 20’sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.Singapur Havayolları'na ait 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçağın türbülansa girmesi sonucu yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Tayland’ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçağın yaralanan 104 yolcusundan 85’nin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.Bir kişi türbülansta öldüSingapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti. Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.Türbülans nedir?Türbülans, hava veya sıvı akışında meydana gelen düzensiz, kaotik hareketlerin tümüne verilen addır. Havacılıkta kullanılan türbülans terimi, uçakların uçuşu sırasında atmosferdeki hava akımlarının ani ve düzensiz değişikliklerini ifade eder. Bu durum, uçağın sallanmasına veya ani irtifa değişikliklerine neden olabilir.Türbülans neden oluşur?Atmosferik Basınç Değişiklikleri: Hava basıncındaki ani değişiklikler türbülansa yol açabilir.Termal Türbülans: Güneş ısısının yüzeydeki farklı alanları ısıtmasıyla oluşur. Sıcak hava yükselir ve bu da türbülansa neden olabilir.Jet Rüzgarları: Yüksek hızda hareket eden hava akımları, özellikle uçakların uçuş rotalarında türbülansa neden olabilir.Dağ Dalgalanması: Dağların üzerinden geçen hava akımları, dağların arkasında dalgalı bir hava oluşturabilir ve bu da türbülansa neden olabilir.Türbülansta ne yapmalı?Türbülans genellikle tehlikeli değildir ve modern uçaklar bu tür olaylara dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, yolcular ve mürettebat için rahatsız edici olabilir. Uçuş sırasında güvenli bir şekilde oturmak ve emniyet kemerini takmak, türbülans sırasında en iyi korunma yöntemidir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/singapur-havayollarina-ait-boeing-bangkoka-acil-inis-yapti-1-olu-cok-sayida-yarali-var-1084056212.html

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