https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/turkiye-israile-ihracati-kisitladi-1082599120.html

Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı

Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Bakanlık, 54 üründe kısıtlama uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, "Filistin'in yanında... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T09:08+0300

2024-04-09T09:08+0300

2024-04-09T09:36+0300

türkiye

israil

ihracat

kısıtlama

ticari kısıtlama

dünya

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082600201_0:49:1081:657_1920x0_80_0_0_58356af73842c751208d8ba86a2ca019.png

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim2023'ten beri süren saldırılarına işaret edilerek, "İsrail, 6 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi’nde yürüttüğü ve ayrım gözetmeden masum Filistin halkına ve sivil yerleşim yerlerine yönelik topyekün katliamda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin sayısı 33 binin, yaralı sayısı yüzbinlerin üzerindedir. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Gazze Şeridi yerle bir olmuş, büyük bir yıkıma uğramıştır" denilerek şu ifadeler eklendi:Açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, önce kalıcı ateşkes ve diplomatik çözüm arayışlarının hâkim olması ve Gazze’nin yeniden imarı için, gerek taraflar nezdinde, gerekse uluslararası arenada ve İslam dünyası bünyesinde siyasi ve diplomatik çalışmaları en üst düzeyde yapıldığı bildirildi.Açıklamanın devamında, "Türkiye, İsrail’in saldırıları başladıktan sonra Gazze’ye ve Gazze halkının yardımına koşarak, başta gıda, sağlık, tıbbi yardım ve binlerce hasta tahliyesi olmak üzere, gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton yardımları ulaştırmış ve bu alanda dünyada en önde gelen iki ülkeden biri konumunda olmuştur. Bununla beraber, İsrail, uluslararası hukuku alenen çiğnemeye devam etmekte, uluslararası camianın sayısız siyasi ve hukuki ateşkes ve kesintisiz insani yardım sağlama çağrılarını yok saymaktadır. İsrail bugüne kadar uluslararası hukukun ve düzenin temel yapıtaşları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bu yönde almış oldukları hiçbir kararı maalesef uygulamamıştır" denildi.Bakanlık, kısıtlama kararını duyurduğu açıklamada ayrıca şunları belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/altun-israilin-soykirimina-karsi-en-onurlu-ve-en-etkili-durusu-sergileyen-ulke-turkiyedir-1082594567.html

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, israil, ihracat, kısıtlama, ticari kısıtlama, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu