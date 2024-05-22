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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/2-ab-uyesi-daha-filistini-tanima-karari-aldi-1084081241.html
2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı
2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Norveç'in ardından İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığını duyurdu. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T10:19+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
ispanya
irlanda
norveç
gazze
gazze şeridi
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avrupa birliği
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Norveç'in Filistin'i tanıyacağını resmen duyurmasının ardından AB ülkeleri İspanya ve İrlanda da aynı yönde karar aldıklarını kamuoyuyla paylaştı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdıİsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için derhal ülkeye çağırdığı belirtildi.Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.İspanya'daki büyükelçi de çağrılacakİspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin'i tanıyacaklarını duyurduğu açıklamadan hemen önce konuşan Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisi'nin de geri çağrılacağını kaydetti.Filistin'i tanıyan AB ülkelerinin sayısı 10'a yükseldiİspanya ve İrlanda'yla birlikte şimdiye dek Filistin'i tanıyacaklarını duyuran AB üyelerinin sayısı 10 oldu.Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya 1988 yılında, İsveç ise 2014 yılında Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html
filistin
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filistin, ispanya, irlanda, norveç, gazze, gazze şeridi, ab, avrupa birliği, bulgaristan, kıbrıs, romanya, slovakya, çekya, macaristan, isveç
filistin, ispanya, irlanda, norveç, gazze, gazze şeridi, ab, avrupa birliği, bulgaristan, kıbrıs, romanya, slovakya, çekya, macaristan, isveç

2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı

10:19 22.05.2024 (güncellendi: 10:45 22.05.2024)
© AP Photo / Stefan JeremiahFilistin kefiyesi
Filistin kefiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Stefan Jeremiah
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Norveç'in ardından İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığını duyurdu.
Norveç'in Filistin'i tanıyacağını resmen duyurmasının ardından AB ülkeleri İspanya ve İrlanda da aynı yönde karar aldıklarını kamuoyuyla paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için derhal ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

İspanya'daki büyükelçi de çağrılacak

İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin'i tanıyacaklarını duyurduğu açıklamadan hemen önce konuşan Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisi'nin de geri çağrılacağını kaydetti.

Filistin'i tanıyan AB ülkelerinin sayısı 10'a yükseldi

İspanya ve İrlanda'yla birlikte şimdiye dek Filistin'i tanıyacaklarını duyuran AB üyelerinin sayısı 10 oldu.

Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya 1988 yılında, İsveç ise 2014 yılında Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.
Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Resmi açıklama geldi: Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
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