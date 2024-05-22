https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/2-ab-uyesi-daha-filistini-tanima-karari-aldi-1084081241.html

2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı

2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Norveç'in ardından İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığını duyurdu. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T10:19+0300

2024-05-22T10:19+0300

2024-05-22T10:45+0300

israil- filistin çatışması

filistin

ispanya

irlanda

norveç

gazze

gazze şeridi

ab

avrupa birliği

bulgaristan

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Norveç'in Filistin'i tanıyacağını resmen duyurmasının ardından AB ülkeleri İspanya ve İrlanda da aynı yönde karar aldıklarını kamuoyuyla paylaştı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdıİsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için derhal ülkeye çağırdığı belirtildi.Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.İspanya'daki büyükelçi de çağrılacakİspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin'i tanıyacaklarını duyurduğu açıklamadan hemen önce konuşan Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisi'nin de geri çağrılacağını kaydetti.Filistin'i tanıyan AB ülkelerinin sayısı 10'a yükseldiİspanya ve İrlanda'yla birlikte şimdiye dek Filistin'i tanıyacaklarını duyuran AB üyelerinin sayısı 10 oldu.Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya 1988 yılında, İsveç ise 2014 yılında Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/resmi-aciklama-geldi-bir-ulke-daha-filistini-tanidi-1084080651.html

filistin

ispanya

irlanda

norveç

gazze

gazze şeridi

avrupa birliği

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kıbrıs

romanya

slovakya

çekya

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filistin, ispanya, irlanda, norveç, gazze, gazze şeridi, ab, avrupa birliği, bulgaristan, kıbrıs, romanya, slovakya, çekya, macaristan, isveç