2 AB üyesi daha Filistin'i tanıma kararı aldı
10:19 22.05.2024 (güncellendi: 10:45 22.05.2024)
© AP Photo / Stefan JeremiahFilistin kefiyesi
© AP Photo / Stefan Jeremiah
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Norveç'in ardından İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldığını duyurdu.
Norveç'in Filistin'i tanıyacağını resmen duyurmasının ardından AB ülkeleri İspanya ve İrlanda da aynı yönde karar aldıklarını kamuoyuyla paylaştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.
İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacağını açıkladı.
İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.
İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı
İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için derhal ülkeye çağırdığı belirtildi.
Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için derhal ülkeye çağırdığı belirtildi.
Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.
İspanya'daki büyükelçi de çağrılacak
İspanya Başbakanı Sanchez'in Filistin'i tanıyacaklarını duyurduğu açıklamadan hemen önce konuşan Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisi'nin de geri çağrılacağını kaydetti.
Filistin'i tanıyan AB ülkelerinin sayısı 10'a yükseldi
İspanya ve İrlanda'yla birlikte şimdiye dek Filistin'i tanıyacaklarını duyuran AB üyelerinin sayısı 10 oldu.
Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya 1988 yılında, İsveç ise 2014 yılında Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.
Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya 1988 yılında, İsveç ise 2014 yılında Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.