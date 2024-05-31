https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/james-webb-uzay-teleskobu-bilinen-en-uzak-galaksiye-ulasti-1084385463.html

James Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiye ulaştı

James Webb Uzay Teleskobu bilinen en uzak galaksiye ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Kozmik Şafak olarak tanımlanan dönemde oluştuğu bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T14:38+0300

2024-05-31T14:38+0300

2024-05-31T14:39+0300

dünya

james webb uzay teleskobu

nasa

abd

galaksi

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NASA'dan yapılan açıklamada, Kozmik Şafak'ın "Büyük Patlamadan" sonra ilk galaksilerin doğduğu dönem olarak tanımlandığı ifade edilirken, teleskobun "Büyük Patlamadan" 290 milyon yıl sonra oluşan ve bilinen en uzak galaksiyi görüntülediği belirtildi.Görüntülenen galaksinin sadece uzaklığıyla değil parlaklık ve büyüklüğüyle dikkat çektiğine işaret edilen açıklamada, "JADES-GS-z14-0 olarak bilinen galaksi şaşırtıcı derecede parlak görünüyor ve 1600 ışık yılı genişliğinde." ifadeleri kullanıldı.Harvard Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Daniel Eisenstein, "Galaksinin büyüklüğü, yüksek miktarda ışık üreten genç yıldızı bünyesinde barındırdığını gösteriyor." dedi.Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla çekilen görüntülerin erken evrenin incelenmesinde önemli olduğunu kaydetti.Öte yandan, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun yerine geçmesi için 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.

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james webb uzay teleskobu, nasa, abd, galaksi