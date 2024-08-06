https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamasin-yeni-lideri-belli-oldu-1086560915.html

Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Sputnik Türkiye

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine, Yahya Sinvar seçildi. 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T21:08+0300

2024-08-06T21:08+0300

2024-08-06T21:26+0300

israil- filistin çatışması

hamas

ismail haniye

yahya sinwar

iran

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Yahya Sinvar'ın İran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiği açıklandı.Konuyla ilgili açıklama Hamas'ın Telegram kanalında yayımlandı. Söz konusu açıklamada, "Yahya Sinvar, vefat eden İsmail Haniye'nin yerine hareketin siyasi büro başkanlığına seçildi" cümlesine yer verildi.Sinvar daha önce Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideriydi.Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.Yahya Sinvar kimdir?1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda Yahya Sinvar, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak örgütün şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.1980’lerin sonlarında Hamas’a katılan Sinvar, kısa sürede örgütün güvenlik kolunun başına geçti.1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.Hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı.2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/hamas-yeni-liderin-secimiyle-ilgili-tarihi-acikladi-batili-raporlar-yalan-1086554470.html

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