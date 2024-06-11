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Uçağı kaybolmuştu: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti
Uçağı kaybolmuştu: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği bildirilmişti. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-11T13:53+0300
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Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün radardan kaybolan askeri uçakta yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.Kayıp uçak hakkında açıklama yapan Chakwera, "Arama-kurtarma ekipleri kaza sonucu tamamen tahrip olan uçağı buldu. Devlet Başkan Yardımcısı ve uçakta bulunan diğer kişiler hayatını kaybetti" dedi.Ne olmuştu?Dün akşam saatlerinde başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçak radardan kaybolmuştu.Arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırılmış, Devlet Başkanı Chakwera, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca devam edeceğini belirtmişti.Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/malavi-devlet-baskan-yardimcisi-chilimayi-tasiyan-ucak-kayboldu-1084701113.html
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Uçağı kaybolmuştu: Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima hayatını kaybetti

13:53 11.06.2024 (güncellendi: 14:02 11.06.2024)
Saulos Chilima
Saulos Chilima - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Malavi Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği bildirilmişti.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, dün radardan kaybolan askeri uçakta yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima ve beraberindeki 9 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kayıp uçak hakkında açıklama yapan Chakwera, "Arama-kurtarma ekipleri kaza sonucu tamamen tahrip olan uçağı buldu. Devlet Başkan Yardımcısı ve uçakta bulunan diğer kişiler hayatını kaybetti" dedi.

Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçak radardan kaybolmuştu.

Arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırılmış, Devlet Başkanı Chakwera, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca devam edeceğini belirtmişti.

Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetmişti.
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu
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