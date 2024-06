https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/24-yil-aradan-sonra-ilk-kez-putinin-dogu-asya-turu-basliyor-1084951862.html

24 yıl aradan sonra ilk kez: Putin’in Doğu Asya turu başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Asya turu kapsamında ilk durağı Kuzey Kore olacak. Putin daha sonra Vietnam'a geçecek.

Rusya lideri Putin, Pyongyang’a en son 24 yıl önce ziyarette bulunmuş, dönemin Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Cong-il ile görüşmüştü.Uluslararası haber ajansı Reutes’in yazdığına göre ABD ve Güney Kore, Moskova ve Pyongyang arasında “askeri ilişkilerin güçlenmesinden” ve bölgede gerilimin artmasından çekinirken, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, bu endişeleri reddederek iki ülke arasındaki işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almadığını kaydetti.Rus liderin Kuzey Kore programı yoğun. Putin ve Kim Jong-un ekonomi, enerji, ulaşım ve insani bağları ele alacak. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 9 kat artarak 34 milyon 400 bin dolara ulaştığı bilinirken, bu ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalanması bekleniyor.Rusya heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belausov, başbakan yardımcıları Denis Manturov ve Aleksandr Novak ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov yer alıyor.Rus lider, Pyongyang’dan Vietnam’ın davetine icabet ederek Hanoi’a geçecek. Putin burada Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trọng, Devlet Başkanı To Lam, Başbakan Pham Minh Chinh ve Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile bir araya gelecek. Taraflar ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji ve insani alanlarda stratejik ortaklık geliştirme fırsatlarını ele almayı planlıyor. İki ülke arasındaki ticaretin 2023’te yüzde 8 artışla 5 milyar dolara ulaştığı biliniyor.Liderler ayrıca uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak, ortak bildiri kabul edecek ve bir dizi ikili anlaşma imzalayacaklar.Vietnam’da ayrıca Sovyet ve Rusya üniversitelerinin mezunlarıyla görüşmeyi planlayan Putin, en son 2017’de Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi için bu ülkeye gelmişti. Rus liderinin Vietnam’a resmi ziyareti ise 2013’te gerçekleşmişti.Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Moskova’nın Hanoi için öncelikli partner olduğunu kaydediyor. To Lam ilk kez Putin’le görüşecek.

