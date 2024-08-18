https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dunyaca-unlu-oyuncu-alain-delon-hayatini-kaybetti-1086969012.html
Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı. 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T09:35+0300
2024-08-18T09:35+0300
2024-08-18T10:13+0300
dünya
fransa
alain delon
öldü
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oyuncu
aktör
ötenazi
intihar girişimi
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Fransız medyasının bildirdiği üzere, dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız aktörün ölümü ile ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.Alain Delon 2019'da felç geçirmişti. 2022'de oğlu Anthony, babası ile yaptığı özel sohbetlerden bahsettiği bir otobiyografi yayınlamış, özellikle de Delon'un, komaya girmesi ve hayatının yaşam destek sistemine bağlı olması durumunda ötenazi istediğini yazmıştı.1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.Daha önce sağlığı giderek kötüleşen Delon’un varlığı, çocukları arasındaki kavgaya neden olmuştu. Buna göre Fransız aktörün oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka’nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia etmişti. Alain-Fabien'in şikayeti üzerine savcılık ön soruşturma başlatmıştı. Delon'un bakımını üstlenen arkadaşı Hiromi Rollin ise savcılığa çocuklarını Fransız film yıldızını 'kasten öldürmeye teşebbüs etmekle' suçladığı bir mektup yazmıştı.Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist Alain Delon, en çok Rocco ve Kardeşleri (1960), Kızgın Güneş (1960), Kiralık Katil (1967), Şehirde İki Adam (1973) filmlerindeki rolleriyle ün kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220319/otenazi-ile-hayatina-son-vermek-istedigini-aciklayan-alain-delon-yaslanmak-berbat-1054867320.html
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Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti
09:35 18.08.2024 (güncellendi: 10:13 18.08.2024)
Sinemanın efsane isimlerinden olarak kabul edilen Alain Delon yaşamını yitirdi. Fransız oyuncu 88 yaşındaydı.
Fransız medyasının bildirdiği üzere, dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Fransız aktörün ölümü ile ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Alain Delon 2019'da felç geçirmişti. 2022'de oğlu Anthony, babası ile yaptığı özel sohbetlerden bahsettiği bir otobiyografi yayınlamış, özellikle de Delon'un, komaya girmesi ve hayatının yaşam destek sistemine bağlı olması durumunda ötenazi istediğini yazmıştı.
1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.
Daha önce sağlığı giderek kötüleşen Delon’un varlığı, çocukları arasındaki kavgaya neden olmuştu. Buna göre Fransız aktörün oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka’nın babalarını manipüle ettiğini ve sağlık durumunu sakladığını iddia etmişti. Alain-Fabien'in şikayeti üzerine savcılık ön soruşturma başlatmıştı. Delon'un bakımını üstlenen arkadaşı Hiromi Rollin ise savcılığa çocuklarını Fransız film yıldızını 'kasten öldürmeye teşebbüs etmekle' suçladığı bir mektup yazmıştı.
Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist Alain Delon, en çok Rocco ve Kardeşleri (1960), Kızgın Güneş (1960), Kiralık Katil (1967), Şehirde İki Adam (1973) filmlerindeki rolleriyle ün kazanmıştı.