https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/avrupa-parlamentosu-milletvekillerini-tasiyan-trende-patlama-1089077068.html

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa kenti Strasbourg’dan Genel Kurul toplantısı bitiminde Belçika başkenti Brüksel’e geri taşıyan Eurostar şirketinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

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Strazburg-Brüksel seferini yapan yolcu treninde teknik bir nedenle patlama meydana geldi.Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentinden Brüksel'e taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı. Avrupa Parlamentosu'nun basın servisi, Strasbourg istasyonundaki trende 'teknik bir olay' meydana geldiğini doğruladı ve yetkililerle iletişimde olduklarını, alternatif ulaşım yolları düzenlemeye çalıştıklarını belirtti. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Eskiden yaşanan bir olayda ise AP milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti.

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