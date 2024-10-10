https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/avrupa-parlamentosu-milletvekillerini-tasiyan-trende-patlama-1089077068.html
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa kenti Strasbourg’dan Genel Kurul toplantısı bitiminde Belçika başkenti Brüksel’e geri taşıyan Eurostar şirketinin... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T23:10+0300
2024-10-10T23:10+0300
2024-10-10T23:13+0300
dünya
avrupa
milletvekili
patlama
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kaza sebebi
motor
motor arızası
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Strazburg-Brüksel seferini yapan yolcu treninde teknik bir nedenle patlama meydana geldi.Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentinden Brüksel'e taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı. Avrupa Parlamentosu'nun basın servisi, Strasbourg istasyonundaki trende 'teknik bir olay' meydana geldiğini doğruladı ve yetkililerle iletişimde olduklarını, alternatif ulaşım yolları düzenlemeye çalıştıklarını belirtti. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Eskiden yaşanan bir olayda ise AP milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/boeing-davasi-sonuclandi-sabiha-gokcendeki-kaza-icin-magdurlara-tazminat-odenecek-1089068252.html
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avrupa, milletvekili, patlama, tren, hızlı tren, kaza, kaza sebebi, motor, motor arızası, tren kazası, brüksel, strazburg, belçika, fransa
avrupa, milletvekili, patlama, tren, hızlı tren, kaza, kaza sebebi, motor, motor arızası, tren kazası, brüksel, strazburg, belçika, fransa
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini taşıyan trende patlama
23:10 10.10.2024 (güncellendi: 23:13 10.10.2024)
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa kenti Strasbourg’dan Genel Kurul toplantısı bitiminde Belçika başkenti Brüksel’e geri taşıyan Eurostar şirketinin treni patlama sonrası tahliye edildi.
Strazburg-Brüksel seferini yapan yolcu treninde teknik bir nedenle patlama meydana geldi.
Avrupa Parlamentosu milletvekillerini Fransa'nın Strazburg kentinden Brüksel'e taşıyan hızlı tren, teknik bir arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu boşaltıldı. Avrupa Parlamentosu'nun basın servisi, Strasbourg istasyonundaki trende 'teknik bir olay' meydana geldiğini doğruladı ve yetkililerle iletişimde olduklarını, alternatif ulaşım yolları düzenlemeye çalıştıklarını belirtti. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken milletvekilleri Paris'e sevk edildi. Eskiden yaşanan bir olayda ise AP milletvekillerini taşıyan hızlı tren, Strazburg yerine yanlışlıkla Paris'teki Disneyland'a gitmişti.