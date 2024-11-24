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2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu
2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu
Sputnik Türkiye
2001 yılından beri düzenli olarak yapılan Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışması Filipinler'in başkenti Manila'da yapıldı. 2024 yılının Yeryüzü Güzeli seçilen... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane kazandı.Çevrenin korunması, insanı sorunlar ve doğal yaşama dikkat çekmek için düzenlenen Miss Earth yarışmasının birincilik tacını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane isimli üniversite öğrencisi aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen 75 yarışmacıyı geride bırakarak bu unvanı kazanan ilk Avustralyalı isim oldu. Ödül töreninde konuşan Jessica Lane iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Podyumda konuşma yapan Avustralyalı Jessica Lane ''Doğa ananın sesi olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/miss-myanmarin-gozyaslari-guzellik-yarismasinda-3-olan-kralice-sahnede-aglama-krizine-girdi-1089840113.html
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miss earth, avustralya, manken, güzellik, güzellik yarışması, doğal güzellik, güzellik, güzellik kraliçesi, yarışma, yarışma programı
miss earth, avustralya, manken, güzellik, güzellik yarışması, doğal güzellik, güzellik, güzellik kraliçesi, yarışma, yarışma programı

2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu

21:21 24.11.2024 (güncellendi: 21:25 24.11.2024)
Jessica Lane Instagram
Jessica Lane Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
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2001 yılından beri düzenli olarak yapılan Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışması Filipinler'in başkenti Manila'da yapıldı. 2024 yılının Yeryüzü Güzeli seçilen ismi Avustralyalı Jessica Lane oldu. Yarışmada 75 kişiyi geçen Jessica Lane tacı evine götürmeyi başardı.
2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane kazandı.
Çevrenin korunması, insanı sorunlar ve doğal yaşama dikkat çekmek için düzenlenen Miss Earth yarışmasının birincilik tacını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane isimli üniversite öğrencisi aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen 75 yarışmacıyı geride bırakarak bu unvanı kazanan ilk Avustralyalı isim oldu.
Ödül töreninde konuşan Jessica Lane iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Podyumda konuşma yapan Avustralyalı Jessica Lane ''Doğa ananın sesi olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.
Thae Su Nyein - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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