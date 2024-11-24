https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/2024-miss-earth-guzeli-jessica-lane-oldu-1090770198.html

2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu

2024 Miss Earth Güzeli Jessica Lane oldu

Sputnik Türkiye

2001 yılından beri düzenli olarak yapılan Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışması Filipinler'in başkenti Manila'da yapıldı. 2024 yılının Yeryüzü Güzeli seçilen... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T21:21+0300

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2024 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane kazandı.Çevrenin korunması, insanı sorunlar ve doğal yaşama dikkat çekmek için düzenlenen Miss Earth yarışmasının birincilik tacını 22 yaşındaki Avustralyalı Jessica Lane isimli üniversite öğrencisi aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen 75 yarışmacıyı geride bırakarak bu unvanı kazanan ilk Avustralyalı isim oldu. Ödül töreninde konuşan Jessica Lane iklim ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Podyumda konuşma yapan Avustralyalı Jessica Lane ''Doğa ananın sesi olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/miss-myanmarin-gozyaslari-guzellik-yarismasinda-3-olan-kralice-sahnede-aglama-krizine-girdi-1089840113.html

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